Bác sĩ tiết lộ thói quen 30 phút mỗi ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Bệnh không lây nhiễm trở thành “gánh nặng âm thầm”

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với ngành y tế và sức khỏe người dân.

Đây là nhận định của TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tại chương trình “Ngàn bước chân, triệu trái tim khỏe”. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội sáng 10/5.

Kiểm tra đường huyết tại sự kiện (Ảnh: Minh Nhật).

“Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, mô hình bệnh tật cũng đang có nhiều thay đổi. Các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay đột quỵ đang ngày càng phổ biến và trở thành mối quan tâm lớn của ngành y tế.

Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe cá nhân, những bệnh lý này còn tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và tạo áp lực đối với hệ thống y tế”, TS Hưng cho hay.

Theo TS Hưng, thực tế cho thấy nhiều yếu tố nguy cơ xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày như ít vận động, dinh dưỡng chưa hợp lý, căng thẳng kéo dài hay thiếu quan tâm tới việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Minh Nhật).

Vì vậy, thay đổi nhận thức và hình thành lối sống khoa học đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chung nhận định, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết cùng với nhịp sống hiện đại, áp lực công việc, thói quen ít vận động và sinh hoạt thiếu khoa học, các bệnh lý không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.

Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, phòng bệnh chủ động chính là giải pháp quan trọng nhất.

Giảm gánh nặng bệnh tật từ 30 phút đi bộ mỗi ngày

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch và đột quỵ đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sớm và xây dựng lối sống lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe xã hội hiện đại.

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì vận động thể chất đều đặn mỗi ngày có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Hoạt động đi bộ là điểm nhấn của chương trình (Ảnh: Minh Nhật).

Tại chương trình đã diễn ra hoạt động đi bộ cộng đồng với sự tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh, gia đình và người dân yêu thích lối sống lành mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mỗi người dân dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tương đương khoảng 5.000 đến 10.000 bước, sẽ giúp kéo dài sự sống và đẩy lùi bệnh tật.

“Là những người làm trong ngành y tế, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp: chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện, mà bắt đầu từ chính thói quen hằng ngày của mỗi người.

Chỉ cần duy trì vận động thường xuyên, đi bộ 30 phút mỗi ngày, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ, chúng ta đã có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm”, PGS Tùng nhấn mạnh.