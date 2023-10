Bác sĩ nha khoa Peace Dentistry tư vấn, giải đáp về chỉnh nha Invisalign

Dưới đây là chia sẻ từ bác sĩ nha khoa Peace Dentistry, chuyên khoa chỉnh nha Cao Ngọc Khánh.

Phương pháp chỉnh nha Invisalign

Chỉnh nha Invisalign (còn gọi niềng răng trong suốt) là phương pháp không cần sử dụng đến dây thun hay mắc cài như phương pháp truyền thống. Thay vào đó, bệnh nhân sẽ dùng khay nhựa trong suốt được đo đạc theo đúng đặc điểm, kích thước khuôn răng. Trong quá trình ăn uống hay vệ sinh răng miệng, người bệnh hoàn toàn có thể tháo khay niềng ra.

Có nhiều lựa chọn chỉnh nha khác nhau để người bệnh có một hàm răng đều và nụ cười đẹp, nhưng Invisalign còn giúp mang lại sự thoải mái và tiện lợi.

Chỉnh nha Invisalign có thể giúp điều trị nhiều trường hợp từ đơn giản đến phức tạp như chen chúc, hô, móm, thưa, khớp cắn chéo, cắn sâu… Phương pháp này cho phép người bệnh xem trước kết quả cuối cùng cũng như hiệu quả sau từng giai đoạn niềng răng thông qua phần mềm độc quyền Clincheck Pro.

Người điều trị có thể đánh răng và chăm sóc răng miệng bình thường, ăn bất cứ loại thức ăn nào ưa thích. Các khay niềng làm bằng vật liệu thông minh với công nghệ độc quyền của Invisalign giúp mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi đeo, giải phóng lịch trình bận rộn với ít lần tái khám hơn.

Chỉnh nha Invisalign với máng niềng trong suốt giúp cân chỉnh hàm răng (Ảnh: Peace Dentistry).

Tuy nhiên chỉnh nha Invisalign đòi hỏi người niềng cần chuẩn bị một khoản chi phí khá lớn khi thực hiện. Do có thể tháo lắp dễ dàng nên người niềng phải có tính kiên trì cao, duy trì đeo niềng ít nhất 22 giờ/ngày.

Ở giai đoạn đầu, khi mới đeo niềng răng, người đeo sẽ cảm thấy hơi khó chịu do lực từ khay niềng tác động lên răng. Tuy nhiên, họ sẽ ít có cảm giác ê ẩm, khó chịu hay đau nhức phần xương hàm và phần răng lâu ngày. Yếu tố quyết định thời gian chỉnh nha Invisalign là độ phức tạp của cấu trúc hàm răng. Trung bình mỗi người sẽ cần dành ra từ 1 đến 2 năm đeo niềng.

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về chỉnh nha Invisalign

Chỉnh nha Invisalign có chắc chắn về kết quả cuối cùng hay không là điều mà nhiều người băn khoăn.

Hơn 12 triệu ca lâm sàng đã thành công với Invisalign và phương pháp niềng răng này gần như đã phổ biến trên toàn thế giới, được cộng đồng nha sĩ và các hiệp hội nha khoa quốc tế công nhận, khuyên dùng.

Tại Peace Dentistry, với một lượng khá lớn ca lâm sàng Invisalign đã hoặc đang điều trị thì đến thời điểm này, Peace Dentistry chưa ghi nhận trường hợp nào không hiệu quả hay không thành công, kể cả các ca chỉnh nha phức tạp.

Do đó, người bệnh có thể tin tưởng vào kết quả cuối cùng, miễn là chọn được nha khoa uy tín, bác sĩ giỏi và tuân thủ tốt kế hoạch của bác sĩ.

Có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng trước khi điều trị hay không cũng là thắc mắc của nhiều người. Theo đó, bạn có thể thấy được kết quả cuối cùng hay hiệu quả điều trị sau từng giai đoạn chỉnh nha với sự hỗ trợ của hệ thống Scan Intraoral và phần mềm ClinCheck của Invisalign. Họ sẽ thấy điều đó ngay lần hẹn thứ nhất hoặc thứ hai (khi chưa thực sự bắt đầu điều trị), tức là người bệnh thấy trước kết quả điều trị.

Công nghệ ClinCheck của Invisalign cho thấy trước kết quả sau khi chỉnh nha (Ảnh: Peace Dentistry).

Chỉnh nha invisalign nhanh hơn chỉnh nha mắc cài không? Tùy theo mỗi trường hợp mà Invisalign có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn so với mắc cài. Nhưng với các ca không phức tạp, ca đơn giản thì Invisalign sẽ nhanh hơn so với mắc cài.

Chỉnh nha Invisalign, vai trò của bác sĩ liệu có quan trọng? Vai trò của bác sĩ Invisalign vẫn rất quan trọng. Bác sĩ cần có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm lâm sàng để lựa chọn kế hoạch điều trị tối ưu. Mặt khác, bác sĩ cũng sẽ căn cứ vào thực tế quá trình di chuyển răng của mỗi trường hợp để có phương án tối ưu nhằm đảm bảo hiệu quả hoặc rút ngắn thời gian niềng răng.

Chỉnh nha Invisalign có phải nhổ răng hay không? Chỉnh nha Invisalign có đặc điểm ưu việt là hạn chế nhổ răng. Tuy nhiên, trong các ca điều trị phức tạp, việc nhổ răng là cần thiết để đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất.

Nói về vấn đề nhổ răng, thực tế không chỉ invisalign mà niềng răng nói chung, nhiều trường hợp không cần thiết phải nhổ răng. Còn nếu đã nhổ thì bác sĩ sẽ ưu tiên phương án nhổ ít răng nhất, nhổ những răng có bệnh lý, nhổ răng khôn hay các răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai.

Tại sao chi phí chỉnh nha Invisalign lại cao hơn so với mắc cài? Chi phí của một ca Invisalign cao hơn thường do các nha khoa sẽ phải trả một khoản chi phí không nhỏ cho bản quyền sáng chế và công nghệ của hãng Align Technology, lương kỹ thuật viên của hãng, chi phí máy móc và vật liệu in 3D khay niềng, chi phí điều trị tinh chỉnh và bảo hành trong 2-5 năm, lương bác sĩ, chi phí vật tư và các chi phí vận hành phòng khám. Đó là lý do chi phí chỉnh nha Invisalign thường cao hơn so với mắc cài.

Quy trình chỉnh nha Invisalign như thế nào? Quy trình đầu tiên là thăm khám, chụp phim chỉnh nha, tư vấn, lập kế hoạch điều trị và giải đáp các thắc mắc từ khách hàng. Sau đó, bác sĩ thực hiện scan trong miệng, lập kế hoạch Clincheck và thực hiện các điều trị tổng quát trước khi bắt đầu. Tiếp đến, bác sĩ đặt khay cho hãng và người điều trị chờ 2-4 tuần để nhận khay.

Sau khi nhận khay, bác sĩ sẽ giao một số, thậm chí toàn bộ các khay niềng Invisalign theo từng giai đoạn và hướng dẫn bệnh nhân cách mang khay, chăm sóc răng miệng. Bệnh nhân tái khám định kỳ cho đến khi mang hết số khay mà bác sĩ chỉ định, đó là lúc răng người bệnh đã di chuyển đúng như mục tiêu điều trị. Cuối cùng, bệnh nhân mang hàm duy trì theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Quy trình thăm khám chỉnh nha Invisalign 6 bước tại nha khoa Peace Dentistry (Ảnh: Peace Dentistry).

Bệnh nhân cần đi tái khám sau khoảng 6-8 tuần. Mục tiêu là để theo dõi, kiểm tra lộ trình hàm răng đang thay đổi ra sao.

Kết thúc hành trình gắn bó với khay niềng, bác sĩ cần đánh giá tổng thể hiệu quả của phương pháp, đồng thời thực hiện thêm một số thủ thuật cần thiết khác để hoàn thiện hàm răng. Để đảm bảo răng không bị xô lệch, bệnh nhân cần sử dụng hàm duy trì trong một khoảng thời gian sau đó.

Những lưu ý trong quá trình chỉnh nha Invisalign

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong quá trình niềng răng: Bệnh nhân cần có sự thay đổi trong chế độ ăn uống như ưu tiên những món ăn mềm (phô mai, sữa, hoa quả, ngũ cốc, rau xanh, súp), hạn chế đồ ăn quá dai, quá cứng, đồng thời không nên uống nước quá nóng hoặc quá lạnh để tránh làm tổn thương răng và khay niềng, kiêng nước ngọt và đồ ăn vặt để ngăn ngừa mảng bám hình thành trên răng.

Vệ sinh răng miệng và khay niềng đúng cách: Người bệnh nên dùng bàn chải mềm, dùng chỉ nha khoa và tăm nước trước khi đánh răng, giữ gìn khay niềng cẩn thận và vệ sinh sạch sẽ không để vi khuẩn xâm nhập. Cần tránh làm rơi vỡ khay niềng vì sẽ khiến cấu trúc của khay bị thay đổi làm ảnh hưởng tới tiến độ chỉnh nha.

Bệnh nhân cũng cần từ bỏ thói quen hút thuốc lá, tránh uống rượu bia và cà phê, khi ăn uống nên tháo niềng ra, nhưng cần đảm bảo thời gian đeo niềng tối thiểu 22 giờ/ngày.

Nha khoa Peace Dentistry được nhiều khách hàng lựa chọn để chỉnh nha (Ảnh: Peace Dentistry).

