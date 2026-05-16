Bác sĩ ngồi dịch cabin: "Không bị ai chú ý tới là thành công"
(Dân trí) - Vị bác sĩ chia sẻ, thông thạo ngoại ngữ không phải kỹ năng duy nhất để trở thành người dịch cabin trong các buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài.
Nghĩ nhanh, nói chuẩn là một trong những kỹ năng phải có của những người làm phiên dịch. Đặc biệt trong những hội thảo y khoa, khối lượng thông tin chuyên ngành khổng lồ và liên tục được các diễn giả quốc tế chia sẻ trở thành thách thức lớn đối với người làm công việc dịch cabin.
"Đây có lẽ là lý do khiến nhiều bác sĩ trở thành phiên dịch cabin 'tay ngang', vừa để hỗ trợ đồng nghiệp vừa nâng cao kiến thức chuyên môn của mình", ThS.BS Phạm Đức Giang, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chia sẻ.
Không xuất hiện trực tiếp giống như các diễn giả trên sân khấu nhưng người ngồi trong cabin vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong những buổi hội thảo, toạ đàm chuyên ngành y khoa. Tuy nhiên, trong buổi chia sẻ với phóng viên Dân trí, BS Giang cho rằng, người dịch cabin thành công là người "không bị ai chú ý tới".