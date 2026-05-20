Mới đây, BSCKI Huỳnh Thúy Lan, Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Hùng Vương đã có buổi nói chuyện với chủ đề “Hành trang sức khỏe phụ nữ tuổi vị thành niên” cho đông đảo học sinh trung học cơ sở ở khu vực phường Đông Hưng Thuận (TPHCM).

Theo đó, trong môi trường hiện nay, có nhiều yếu tố dẫn đến việc học sinh nữ quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên, như: tâm lý tò mò, muốn khám phá; việc gần gũi, thân mật quá mức với bạn khác giới; ảnh hưởng từ mạng xã hội; thiếu khả năng làm chủ bản thân, thiếu sự tự kiềm chế.

Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục sớm sẽ gây ra nhiều hậu quả, với 5 hệ lụy phổ biến về sức khỏe.

Nhiễm bệnh do virus HPV là một trong những nguy cơ có thể xảy ra khi quan hệ tình dục sớm, không an toàn (Ảnh minh họa: BV).

Thứ nhất, ngay sau khi bắt đầu có kinh nguyệt, nữ giới đã có thể mang thai vì cơ thể bắt đầu xảy ra quá trình rụng trứng. Do đó, ở góc độ sức khỏe, việc quan hệ sớm sẽ dẫn đến rủi ro có con ngoài ý muốn ở độ tuổi vị thành niên.

Thứ hai, gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thứ ba, dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thứ tư, nguy cơ mắc các loại ung thư phụ khoa cao hơn. Thứ năm, có thể làm tăng khả năng vô sinh trong tương lai.

Bác sĩ Lan phân tích, có nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm. Điển hình như bệnh do virus HPV (lây truyền khi quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc da kề da với vùng sinh dục nhiễm bệnh, dùng chung đồ dùng cá nhân vùng sinh dục…), viêm gan siêu vi B, HIV, lậu, Chlamydia…

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, ngoài việc tránh quan hệ tình dục sớm và không an toàn, nữ giới cần tiêm vaccine phòng viêm gan B và HPV (khuyến cáo ở 9-26 tuổi, mở rộng đến 45 tuổi; tiêm khi không mang thai).

Bên cạnh đó, cần xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao đề kháng, bao gồm chế độ dinh dưỡng tốt (ăn đủ chất, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, các chất chống oxy hóa), bổ sung các loại vitamin, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tránh chất kích thích…

Bác sĩ Huỳnh Thúy Lan kiểm tra sức khỏe cho một nữ giới trẻ tuổi (Ảnh: NT).

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh các nguyên tắc an toàn trong cuộc sống và tình dục đến đông đảo học sinh nữ.

Một là, tránh bị lợi dụng, tỉnh táo trước các cám dỗ từ mạng xã hội.

Hai là, tránh các tình huống riêng tư và tiếp xúc không an toàn; không nhận quà từ người lạ. Ba là, tránh những đụng chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể. Bốn là, không nói chuyện hoặc xem hình ảnh có chủ đề nhạy cảm qua mạng. Năm là, học cách làm chủ bản thân và nâng cao khả năng tự kiểm soát.

Sáu là, không bắt đầu quan hệ quá sớm. Khi đã đủ tuổi trưởng thành (hoặc trên 18 tuổi), nếu có quan hệ phải sử dụng bao cao su đúng cách ngay từ đầu, để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.