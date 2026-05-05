Bác sĩ Bạch Mai lưu ý quan trọng với gia đình có người mắc ung thư dạ dày

Tôi 39 tuổi, gia đình có người thân từng bị ung thư dạ dày. Dù chưa có triệu chứng rõ ràng nhưng thỉnh thoảng tôi bị đầy bụng, ợ hơi và khó tiêu kéo dài. Xin hỏi bác sĩ những người có nguy cơ như tôi nên tầm soát ung thư dạ dày như thế nào và bao lâu nên nội soi một lần?

(Bạn đọc Thanh Hải, Ninh Bình)

ThS.BS Nguyễn Thế Phương, Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai trả lời:

Nguy cơ mắc ung thư dạ dày không xuất hiện trong ngày một, ngày hai. Bệnh thường tiến triển trong hàng chục năm. Việc xây dựng kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng can thiệp kịp thời.

Theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Việt Nam, cũng như nhiều khuyến cáo trên thế giới, độ tuổi bắt đầu có nguy cơ và nên tầm soát ung thư dạ dày là từ 40 tuổi. Năm nay bạn 39 tuổi, đây là thời điểm nguy cơ mắc ung thư dạ dày bắt đầu tăng lên.

Ở lứa tuổi này, bạn nên cân nhắc lên kế hoạch nội soi để tầm soát, phát hiện sớm ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu cũng có thể là biểu hiện của chứng khó tiêu, hoặc gợi ý tình trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

Do đó, bạn có thể đi nội soi và làm các xét nghiệm cần thiết để phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori. Nếu có nhiễm vi khuẩn này, việc điều trị tiệt trừ sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Ngoài ra, nếu trong gia đình có người thân huyết thống bậc một, tức là bố mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái, từng mắc ung thư dạ dày, bạn càng cần thận trọng hơn. Khi đó, việc chủ động đi khám, tầm soát và phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng.

Một trong những yếu tố nguy cơ có thể thúc đẩy ung thư dạ dày là các đột biến gen di truyền. Vì vậy, tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày là yếu tố cần được lưu ý khi đánh giá nguy cơ bệnh.

