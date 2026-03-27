Ba người nhập viện sau khi ăn canh chua cá nóc

Vào lúc 20h ngày 25/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận hai bệnh nhân nam là T.V.T. và N.V.G. (cùng SN 1962, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ), được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy.

Cả hai nhập viện trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc. Theo lời kể của bệnh nhân, số cá này được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch nấu canh chua, không qua sơ chế. Bốn người đã cùng ăn, mỗi người ăn từ 3-6 con.

Bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đang điều trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu.

Đến rạng sáng ngày 27/3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ ba là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989, cùng địa phương) với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Cả ba bệnh nhân đã được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng.

Cá nóc mít miền Tây thực chất là cá nóc độc

Cá nóc mít (Ảnh: Tô Quang Hiệp)

Điều đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết đã từng ăn loại cá này nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề về sức khỏe. Họ mô tả cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm hoa văn và thường được người dân địa phương gọi là cá nóc mít, sống ở ao, mương, rạch vùng sông nước miền Tây.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chính là một dạng cá nóc - loài cá chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Việt Nam ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài trong số đó có độc tính cao. Đặc biệt, trong mùa sinh sản (từ tháng 12 đến tháng 3), độc tố tập trung nhiều ở buồng trứng và gan, làm tăng nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

BS.CKII. Dương Thiện Phước - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cảnh báo: "Ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê.

Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không sử dụng các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để chế biến thức ăn.