Australia thu hồi 2 TPCN nghi có mảnh kính, Bộ Y tế yêu cầu rà soát

Ngày 4/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã có công văn gửi đến Sở Y tế, Chi Cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, thông tin, TGA thông báo thu hồi hai sản phẩm gồm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576, hạn sử dụng là tháng 4/2028.

Một sản phẩm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (Ảnh minh họa: Getty).

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng.

Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cơ quan này không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các sản phẩm nêu trên.

Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm trên.

Đồng thời yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về cơ quan này trước ngày 18/6.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi đến Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, thông báo về việc Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ) thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật.

Đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA...

Sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30/6/2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941.

Theo Cục An toàn thực phẩm, kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Cơ quan này đã đề nghị Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.