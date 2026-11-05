Aptamil - Thương hiệu dinh dưỡng quốc tế được các mẹ tin chọn

Trong hành trình chăm sóc con, những thương hiệu sở hữu nền tảng nghiên cứu khoa học vững chắc và nguồn gốc minh bạch là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.

Được phát triển trên nền tảng hơn 130 năm nghiên cứu dinh dưỡng của Danone Nutricia, Aptamil sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, nổi bật với các dòng sản phẩm như Aptamil Essensis, Aptamil Profutura Úc và Aptamil UHT, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau theo từng nhóm tuổi.

Dòng sản phẩm Aptamil Essensis được Bắc Nam trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam).

Aptamil sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, nổi bật với Aptamil Profutura Úc và Aptamil UHT (Ảnh: Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam).

Trong khuôn khổ Triển lãm Vietbaby Fair 2026 diễn ra ở Hà Nội, sức hút và sự tin chọn của các mẹ dành cho Aptamil đã được minh chứng khi không gian trải nghiệm do Bắc Nam tổ chức thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong 4 ngày diễn ra sự kiện.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế không gian trưng bày sản phẩm rộng lớn, Aptamil đã mang tới chuỗi trò chơi tương tác sôi nổi cùng các hoạt động khám phá kiến thức dinh dưỡng bổ ích dành cho các gia đình. Hoạt động tư vấn cùng chuyên gia giúp phụ huynh giải đáp những băn khoăn về tiêu hóa, miễn dịch và nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Hoạt động chuyên gia tư vấn tại triển lãm Viet Baby Fair 2026 (Ảnh: Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam).

Aptamil đến gần hơn với các gia đình thông qua những trải nghiệm thực tế (Ảnh: Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam).

Qua đó, Aptamil tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu đồng thời ghi dấu ấn, củng cố trọn vẹn niềm tin yêu từ hàng triệu ba mẹ Việt.

Bắc Nam - Uy tín từ hợp tác quốc tế đến mạng lưới phân phối toàn quốc

Đồng hành cùng Aptamil tại Việt Nam là Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức các dòng Aptamil được Tập đoàn Danone ủy quyền.

Với hơn một thập kỷ phát triển, Bắc Nam đã xây dựng mạng lưới hơn 5.000 đối tác phân phối trên toàn quốc, bao gồm các chuỗi siêu thị mẹ và bé, cửa hàng chuyên doanh và hệ thống đại lý.

Hệ thống phân phối rộng lớn của Bắc Nam với hơn 5.000 điểm bán - giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm từ Bắc Nam (Ảnh: Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam).

Bên cạnh Danone Nutricia, danh mục của Bắc Nam còn quy tụ các thương hiệu quốc tế như thực phẩm ăn dặm Ivenet (Hàn Quốc), các dòng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu Healthy Care (Úc) và Dr.ato (Hàn Quốc). Mỗi thương hiệu là một mảnh ghép cùng Bắc Nam kiến tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé Việt.

Từ thương hiệu quốc tế đến niềm tin của gia đình Việt

Đối với Bắc Nam, mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng Danone Nutricia không chỉ là dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với định hướng phát triển lâu dài: kết nối những thương hiệu quốc tế với người tiêu dùng Việt bằng nguồn gốc minh bạch, hệ thống phân phối và trải nghiệm khách hàng.

Nếu như Aptamil chinh phục thị trường bằng nền tảng nghiên cứu dinh dưỡng từ Danone Nutricia, thì Bắc Nam lại khẳng định trọn vẹn vai trò nhà nhập khẩu và phân phối, đưa những giá trị theo chuẩn quốc tế ấy chạm tới từng gia đình.

Từ sự tin chọn dành cho Aptamil đến niềm tin đặt vào đơn vị phân phối chính thức, đó cũng là những giá trị cốt lõi mà Bắc Nam vun đắp trên hành trình đồng hành và nâng tầm dinh dưỡng cho thế hệ tương lai.

Thông tin liên hệ:

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