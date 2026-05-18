Ăn sầu riêng cùng rượu, người phụ nữ suy hô hấp nguy hiểm

Theo truyền thông Trung Quốc, một phụ nữ ở Phúc Kiến đã ăn hai miếng sầu riêng lớn và uống khoảng 200ml rượu trắng trong bữa tối cùng bạn bè. Không lâu sau, người này bị đỏ bừng vùng mặt và cổ, nổi mề đay toàn thân, tức ngực, khó thở và rối loạn ý thức.

Trên đường đến bệnh viện, độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân giảm còn 78% - mức nguy hiểm. Các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, nghi liên quan đến phản ứng giống disulfiram sau khi ăn sầu riêng và uống rượu. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cho rằng nguy cơ khi kết hợp sầu riêng với rượu không chỉ xuất phát từ cảm giác nóng trong hay dị ứng. Một số hợp chất chứa lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ức chế enzyme aldehyde dehydrogenase, enzyme tham gia chuyển hóa rượu tại gan.

Khi rượu được chuyển hóa, cơ thể tạo ra acetaldehyde, một chất trung gian có khả năng gây độc. Nếu acetaldehyde không được phân giải kịp thời, chất này có thể tích tụ, gây đỏ mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, khó thở, tụt huyết áp, thậm chí rối loạn tuần hoàn.

Dù không phải ai ăn sầu riêng cùng rượu cũng gặp phản ứng nghiêm trọng, các chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp hai loại này. Người có bệnh gan, bệnh tim mạch, hen suyễn, tiền sử dị ứng hoặc thể trạng yếu cần đặc biệt thận trọng.

Một số thực phẩm được khuyến cáo không nên dùng cùng sầu riêng để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe (Đồ họa: PV).

Ngoài rượu bia, một số thực phẩm giàu đường, nhiều chất béo hoặc khó tiêu cũng nên hạn chế dùng cùng sầu riêng, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Việc ăn quá nhiều trong cùng một bữa có thể gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc làm tăng đường huyết tạm thời.

Những nhóm cần kiểm soát lượng sầu riêng gồm người mắc đái tháo đường, người béo phì và người có bệnh thận. Sầu riêng giàu năng lượng và carbohydrate, có thể khiến đường huyết dao động nếu ăn quá mức. Loại quả này cũng chứa kali, vì vậy người suy giảm chức năng thận nên hỏi ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp. Với người khỏe mạnh, sầu riêng vẫn có thể được dùng trong chế độ ăn nếu ăn điều độ.