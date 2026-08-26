Ăn cá thế nào giúp thải độc và bồi bổ gan?

Cá thường xuất hiện trong các chế độ ăn được khuyến nghị nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Với gan, lợi ích đáng chú ý đến từ những loại cá chứa nhiều axit béo omega-3.

Cá hồi giàu omega-3 (Ảnh: Tú Anh).

Tuy nhiên, không nên hiểu cá hay bất kỳ thực phẩm riêng lẻ nào có khả năng "giải độc" gan. Gan vốn đảm nhiệm nhiều chức năng chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Chế độ ăn có vai trò hỗ trợ duy trì chức năng gan và kiểm soát những yếu tố nguy cơ gây tổn thương cơ quan này.

Ưu tiên những loại cá giàu omega-3

Cá hồi, cá mòi, cá thu và cá trích là những nguồn cung cấp axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA.

Omega-3 có liên quan đến quá trình chuyển hóa lipid và điều hòa phản ứng viêm. Đây cũng là những yếu tố được quan tâm ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Cá trích vừa rẻ tiền vừa giàu omega-3 (Ảnh: Tiến Thành).

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Gan châu Âu (EASL), Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường châu Âu (EASD) và Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì châu Âu (EASO), cải thiện chất lượng chế độ ăn là một trong những biện pháp quan trọng trong kiểm soát MASLD.

Mô hình ăn Địa Trung Hải, trong đó cá và hải sản là nguồn protein quan trọng, được khuyến khích bởi có thể mang lại lợi ích đối với sức khỏe gan và tim mạch.

Điều này không đồng nghĩa càng ăn nhiều cá càng tốt. Lợi ích phụ thuộc vào tổng thể khẩu phần, lượng thực phẩm sử dụng và cách chế biến.

Cá hấp tốt hơn cá chiên

Cùng một loại cá nhưng cách đưa lên bàn ăn có thể tạo ra những bữa ăn rất khác nhau về giá trị dinh dưỡng.

Hấp, luộc, nấu canh hoặc nướng với lượng dầu vừa phải giúp hạn chế lượng chất béo và năng lượng bổ sung.

Ngược lại, khi cá được tẩm bột rồi chiên ngập dầu, lượng chất béo và năng lượng của món ăn có thể tăng đáng kể. Các loại sốt chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo cũng có thể làm giảm lợi ích của một bữa ăn vốn được xem là lành mạnh.

Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với người thừa cân, béo phì hoặc mắc MASLD bởi kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý bệnh.

Thay vì chỉ quan tâm "ăn loại cá nào", cách chế biến vì vậy cũng cần được tính đến.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Các hướng dẫn về MASLD nhấn mạnh việc cải thiện tổng thể chất lượng chế độ ăn, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến và hạn chế đường bổ sung, carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa cùng thực phẩm siêu chế biến.

Đây cũng là nguyên tắc của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Một bữa ăn theo hướng này có thể gồm cá hấp hoặc nướng, nhiều rau xanh, các loại đậu và một lượng phù hợp ngũ cốc nguyên hạt.

Rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt bổ sung chất xơ cho khẩu phần, trong khi cá cung cấp protein và các axit béo có lợi.

Cá giàu omega-3 có thể là một phần của chế độ ăn có lợi cho gan, nhưng không phải phương pháp điều trị thay thế cho các can thiệp y khoa.

Đối với MASLD, thay đổi lối sống, kiểm soát cân nặng, vận động thể chất và cải thiện chất lượng khẩu phần là những yếu tố quan trọng.

Người đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, viêm gan, men gan tăng hoặc có bất thường về chức năng gan cần xác định nguyên nhân và mức độ tổn thương.