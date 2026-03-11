Ajinomoto Việt Nam chung tay nâng cao tầm vóc Việt qua các sáng kiến dinh dưỡng bền vững

Dinh dưỡng hợp lý là một trong những nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe từ Tập đoàn Ajinomoto, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến thiết thực, hướng tới cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em.

Trong đó, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em và Dự án Bữa ăn học đường đồng hành cùng sự phát triển của trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đến giai đoạn tiểu học.

Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ từ trong bụng mẹ

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Cục Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế thực hiện, được triển khai toàn quốc từ năm 2020 thông qua “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Phần mềm cung cấp ngân hàng thực đơn phong phú với hơn 2.000 món ăn được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và phát triển của trẻ, với công thức đơn giản, chi tiết để mẹ và người chăm sóc trẻ dễ dàng thực hành tại nhà.

Thực đơn bữa tối phần mềm đề xuất cho mẹ mang thai ba tháng đầu (Ảnh: C.T).

Không chỉ mang đến thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng, phần mềm còn tích hợp công cụ theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé, giúp mẹ dễ dàng kiểm tra chiều cao và cân nặng của bé tương ứng với từng độ tuổi, cân nặng của mẹ trong từng giai đoạn thai kỳ...

Tính đến nay, hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2 triệu bà mẹ trên toàn quốc đang sử dụng phần mềm của Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em tại website www.dinhduongmevabe.com.vn.

3 tính năng nổi bật của phần mềm (Ảnh: C.T).

Cải thiện tầm vóc, thể lực cho trẻ tiểu học

Từ năm 2017, dự án Bữa ăn học đường được Ajinomoto Việt Nam triển khai trên toàn quốc, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Dự án mang đến phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 thực đơn sẵn có dựa trên 360 món ăn, được thiết kế cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi, đa dạng và ngon miệng.

Qua đó giúp nhà trường cũng như đơn vị cung cấp suất ăn đảm bảo bữa trưa của học sinh không lặp lại thực đơn trong vòng 2 tháng. Với phần mềm, các trường và đơn vị cung cấp suất ăn cũng có thể tự tạo thực đơn theo nguyên liệu tại địa phương đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Website phần mềm dự án Bữa ăn học đường (Ảnh: C.T).

Trước mỗi giờ ăn trưa, học sinh được xem các video, áp phích dinh dưỡng từ chương trình giáo dục “3 phút thay đổi nhận thức”. Đây là cách giúp các em nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe, cũng như hình thành sự yêu thích, quý trọng thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn đa dạng thực phẩm.

Bên cạnh kiến thức dinh dưỡng, thực phẩm, các em còn được học thêm từ vựng tiếng Anh liên quan đến thực đơn trong video, được minh họa sinh động giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.

Học sinh được xem video về dinh dưỡng trước mỗi giờ ăn trưa (Ảnh: C.T).

Dự án Bữa ăn học đường hiện đang triển khai tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú, mang đến bữa ăn cân bằng và giáo dục dinh dưỡng cho hơn 2,2 triệu học sinh.

Các sáng kiến không chỉ góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho thế hệ tương lai ngay từ những ngày đầu đời, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng trong phát triển toàn diện.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Ajinomoto Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (AminoScience).