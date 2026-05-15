AF Hanoi triển khai nhiều hỗ trợ cho cộng đồng hiếm muộn

Giải bài toán chi phí điều trị hiếm muộn

Trong điều trị hiếm muộn, chi phí là rào cản lớn đối với nhiều gia đình. Việc trải qua các bước thăm khám, xét nghiệm và thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ.

Thấu hiểu điều đó, “Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026” được triển khai với chủ đề: Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ, nhằm giúp các gia đình tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại với mức chi phí tối ưu.

Bệnh viện sẽ trao tặng hàng loạt gói ưu đãi. Nổi bật là những gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF dành cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ.

BS.CKI Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa Khám bệnh tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Tất cả khách hàng khi đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm (nữ - siêu âm nang noãn, nam - siêu âm doppler tinh hoàn), xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm AMH, chụp tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh viện cũng dành tặng voucher IVF trị giá 5 triệu đồng.

Chương trình còn nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ miễn phí 20 gói xét nghiệm phôi bệnh lý di truyền và 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng (Micro TESE).

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: “Có những gia đình chúng tôi gặp lại sau nhiều năm tạm dừng điều trị vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần quá mệt mỏi. Điều khiến chúng tôi trăn trở không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là làm sao để họ có thêm cơ hội tiếp tục hành trình tìm con.

Tuần lễ vàng được duy trì nhiều năm cũng xuất phát từ mong muốn đó, không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng điều trị, mà còn tiếp thêm động lực cho các gia đình".

Triển khai từ năm 2015, “Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc” trở thành hoạt động cộng đồng mang dấu ấn riêng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Sau 11 năm, chương trình đã hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho hàng chục nghìn gia đình, trong đó hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF cho 79 cặp vợ chồng, đến nay đã đón 85 em bé chào đời khỏe mạnh, số còn lại đang mang thai và trong quá trình hỗ trợ sinh sản.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (trái), Giám đốc chuyên môn bệnh viện thực hiện thủ thuật chọc hút noãn (Ảnh: BVCC).

Hành trình viết tiếp những phép màu

Gia đình chị Nguyễn Thị Sim (Quảng Ninh) là một trong những gia đình từng nhận gói hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng từ chương trình bốc thăm may mắn tại Lễ Tổng kết Tuần lễ vàng năm 2022.

Trước đó, họ đã trải qua hành trình 7 năm mong con với nhiều lần điều trị chưa thành công. Áp lực kinh tế và tinh thần từng khiến cả hai nhiều lần nghĩ đến việc dừng lại. “Có những giai đoạn vợ chồng tôi gần như không còn dám nghĩ tiếp đến chuyện điều trị nữa. Mỗi lần thất bại là một lần vừa hụt hẫng vừa áp lực vì kinh tế ngày càng khó khăn hơn”, chị Sim xúc động chia sẻ.

Gói hỗ trợ đến đúng lúc như tiếp thêm động lực để vợ chồng chị tiếp tục cố gắng. Sau lần chuyển phôi đầu tiên, anh chị đón một bé yêu kháu khỉnh. Đầu năm 2026, gia đình chị tiếp tục chào đón thêm thành viên mới, hạnh phúc lan tỏa khắp gia đình, bạn bè và người thân.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng Labo Hỗ trợ sinh sản thực hiện sinh thiết phôi (Ảnh: BVCC).

Trong khi đó, với gia đình chị Vi Thị Hà (Lạng Sơn), hành trình tìm con suốt 6 năm còn đi kèm nỗi lo bệnh lý di truyền khi cả hai vợ chồng đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Năm 2023, anh chị nhận được gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm phôi mang gen bệnh lý di truyền từ chương trình Tuần lễ vàng.

“Điều khiến chúng tôi xúc động không chỉ là sự hỗ trợ về chi phí, mà còn là cảm giác mình được tiếp thêm hy vọng sau nhiều năm vừa mong con vừa lo lắng”, chị Hà chia sẻ.

Theo thời gian, “Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc” đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn và hy vọng làm cha mẹ tới nhiều cặp vợ chồng mong con.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm nay chương trình còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như: Cuộc thi viết “Hành trình gọi tên hạnh phúc”; cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc thiên thần AF Hanoi”; hoạt động “Góc tự hào - Em bé AF Hanoi”; Lễ tổng kết Tuần lễ vàng kết hợp kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản vào ngày 28/6.

Thông tin chương trình:

Chương trình: Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026

Thời gian diễn ra: 15/6 - 28/6

Thời gian nhận hồ sơ xét duyệt: 28/5 - 28/6

Lễ tổng kết Tuần lễ Vàng và Kỷ niệm 14 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản: 28/6

Địa điểm: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, 431 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://afhanoi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/afhanoi

Hotline: 024 3634 3636 - 090 222 1268