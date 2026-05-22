80% ca tử vong do bệnh mạn tính: Cảnh báo tư duy “đợi bệnh rồi chữa”

Bệnh mạn tính tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế

Khoảng 50 năm trước, phần lớn ca tử vong liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên hiện nay, khoảng 80% ca tử vong bắt nguồn từ các bệnh mạn tính không lây như tim mạch, đái tháo đường, ung thư…

Đây là chia sẻ của TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam bên lề Lễ ra mắt văn phòng mới Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện diễn ra ngày 22/5 tại Hà Nội.

TS Sơn cho biết, mô hình bệnh tật tại Việt Nam và trên thế giới đã thay đổi sâu sắc.

Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình tăng và tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh, nhóm bệnh này sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế cũng như từng gia đình. Theo TS Sơn, chìa khóa để giảm gánh nặng này là chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ là đi khám khi có triệu chứng. Điều này bao gồm thay đổi lối sống, kiểm soát các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động, ăn uống thiếu cân bằng, căng thẳng kéo dài và ngủ không đủ chất lượng.

Các chuyên gia cho rằng, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì giấc ngủ tốt có vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh tật. Đây cũng là nền tảng giúp người dân không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe hơn.

Cần thông tin y học chính thống giữa “ma trận” mạng xã hội

Một vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là tình trạng nhiễu loạn thông tin sức khỏe trên mạng xã hội. Người dân hiện dễ tiếp cận nhiều nội dung y tế, song không phải thông tin nào cũng chính xác, thậm chí có thể dẫn đến tự điều trị sai cách.

ThS Nguyễn Chính Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho rằng, nếu hệ thống y tế tiếp tục vận hành theo hướng “đợi bệnh rồi chữa”, áp lực quá tải sẽ ngày càng lớn. Do đó, việc xây dựng nền tảng y tế phòng ngừa bổ trợ là yêu cầu bắt buộc.

Theo định hướng đến năm 2030, Trung tâm sẽ lấy truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng làm trụ cột cốt lõi, hướng tới xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong người dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng được giao cho Tổng hội là tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo PGS Xuyên, việc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực và cơ sở vật chất là bước khởi đầu quan trọng để đẩy mạnh các hoạt động trong thời gian tới.

Mục tiêu là góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế và người dân, từ đó cải thiện toàn diện tình trạng sức khỏe cộng đồng.