7 năm với trái tim ghép từ người lạ, cô bé giành giải học sinh giỏi tỉnh

Hành trình giành lại sự sống của cô bé mắc bệnh tim hiểm nghèo

Chi mắc bệnh giãn cơ tim từ khi còn nhỏ. Căn bệnh khiến sức khỏe của em suy giảm nghiêm trọng, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và phải điều trị trong thời gian dài. Tuổi thơ của Chi gắn liền với bệnh viện nhiều hơn là những buổi vui chơi cùng bạn bè.

Hoàn cảnh gia đình vốn đã thiếu thốn nay càng thêm gánh nặng. Bố em làm công nhân với thu nhập bấp bênh, mẹ làm tạp vụ để trang trải sinh hoạt phí. Đồng lương ít ỏi khiến việc điều trị bệnh lâu dài cho con trở thành áp lực lớn.

Bi kịch tiếp tục ập đến khi anh trai của Chi cũng mắc cùng căn bệnh và qua đời sau thời gian điều trị. Mất mát quá lớn khiến tinh thần cả gia đình suy sụp, kinh tế vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Theo các bác sĩ, ghép tim là phương án duy nhất có thể kéo dài sự sống cho Chi. Nếu không được ghép tạng kịp thời, nguy cơ suy tim giai đoạn cuối có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Hà Ngọc Chi có tuổi thơ gắn liền với bệnh viện do mắc bệnh giãn cơ tim từ nhỏ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hy vọng sống của Chi được nhen nhóm nhưng đi kèm là nỗi lo về chi phí điều trị quá lớn so với khả năng của gia đình.

Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ Chi phải vay mượn người thân, bạn bè và những người quen biết. Bên cạnh đó, sự chung tay của cộng đồng đã giúp gia đình có thêm nguồn lực để chuẩn bị cho ca ghép tim vốn rất tốn kém.

Trong khi chi phí dần được thu xếp, gia đình lại đối diện thêm một thử thách khác khi nguồn tạng hiến phù hợp rất khan hiếm.

Bước ngoặt xảy ra khi một người đàn ông không may gặp tai nạn giao thông, chết não. Giữa thời khắc đau đớn, gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô tạng để cứu những người bệnh nặng khác.

Nghĩa cử nhân văn ấy đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử, trong đó có Chi.

Thời điểm đó, Chi mới 10 tuổi và các chỉ số y khoa cho thấy em phù hợp với trái tim hiến tặng. Ngày 1/10/2019, ca ghép tim được tiến hành với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia và y bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liên tục với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê kíp. Trái tim hiến tặng sau đó đã đập trở lại trong lồng ngực cô bé, đánh dấu thành công của ca ghép và mở ra cánh cửa sống mới cho bệnh nhi.

Trái tim nhân ái giúp cô học trò viết tiếp ước mơ

Sau ca phẫu thuật, Chi bước vào giai đoạn hồi sức và theo dõi nghiêm ngặt. Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ cùng phác đồ điều trị phù hợp, sức khỏe của em dần ổn định.

Những bước đi đầu tiên sau thời gian dài nằm viện, lần đầu tự đến trường hay những buổi sinh hoạt cùng bạn bè đều trở thành ký ức đáng nhớ đối với cô bé và gia đình.

Thể trạng được cải thiện giúp Chi dần bắt kịp nhịp sống thường ngày. Em có thể tham gia các hoạt động học tập và ngoại khóa phù hợp với sức khỏe.

7 năm sau ca ghép tim, trái tim hiến tặng vẫn hoạt động ổn định, giúp Chi duy trì sức khỏe tốt. Từ một bệnh nhi thường xuyên phải nhập viện, em nay đã trở thành cô học trò chăm chỉ với thành tích học tập nổi bật.

Mới đây, nữ sinh xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích học tập của Chi mang lại niềm vui lớn cho gia đình và thầy cô. Đó không chỉ là phần thưởng cho những cố gắng của riêng em mà còn là minh chứng cho hiệu quả của ca ghép tạng thành công nhiều năm trước.

Chi lưu giữ kỷ niệm đẹp bên các y bác sĩ đã hỗ trợ em trong quá trình điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng đã mang lại sự sống cho bệnh nhi và thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình đang chờ đợi cơ hội ghép tạng.

Từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Chi đã trở lại cuộc sống đời thường, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng hoài bão của tuổi trẻ. Trái tim nhân ái năm nào không chỉ hồi sinh một cơ thể mà còn góp phần thắp sáng tương lai của một cô bé giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.