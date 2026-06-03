5 tháng sau khi bị chó nhà cắn, người đàn ông tử vong nghi do bệnh dại

Ngày 3/6, ông Nguyễn Công Trường, Chủ tịch UBND xã Bạch Hà (Nghệ An), cho biết trên địa bàn có trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Theo ông Trường, ngày 2/6, ông N.V.V. (SN 1957, trú xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kích thích, nôn, sợ nước. Đến sáng nay, ông V. tử vong.

Trung tâm Y tế Đô Lương làm việc với UBND xã Bạch Hà để tuyền truyền, truy vết, hướng dẫn xử lý ổ dịch sau khi có công dân qua đời do nghi bệnh dại (Ảnh: C. Trường).

Thông tin từ người nhà bệnh nhân, cách đây khoảng 5 tháng ông V. bị chó nuôi của gia đình cắn. 5 ngày sau, con chó chết nhưng ông V. không báo cơ quan chức năng. Người đàn ông này cũng không đi tiêm vaccine phòng dại mà mua thuốc nam về uống.

Theo thông tin Chủ tịch xã Bạch Hà cung cấp, sáng 3/6, Trung tâm y tế Đô Lương (Nghệ An) cử cán bộ cùng đại diện địa phương đến gia đình ông V. để truy vết, rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm virus dại để có biện pháp xử lý tiếp theo.