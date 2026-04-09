5 giờ “cân não” trong phòng mổ cứu sống cụ ông 80 tuổi ung thư bóng Vater

Trước khi nhập viện khoảng hai tháng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ăn uống kém, đầy bụng, chướng hơi. Các triệu chứng tăng dần khiến việc ăn uống trở nên khó khăn. Kết quả nội soi dạ dày - tá tràng phát hiện tổn thương loét gây hẹp nặng đoạn D2 tá tràng, dẫn đến tắc nghẽn lưu thông của dạ dày. Kết quả sinh thiết tổn thương xác định ung thư biểu mô tuyến.

Theo các bác sĩ, ung thư vùng tá tràng - đầu tụy là bệnh lý ít gặp, thường tiến triển âm thầm và dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Khi được phát hiện, bệnh thường đã gây biến chứng như tắc tá tràng, tắc đường mật và xâm lấn tổ chức xung quanh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và đôi khi không thể phẫu thuật triệt căn.

Trường hợp bệnh nhân này lớn tuổi, càng đặt ra nhiều thách thức đối với đội ngũ phẫu thuật viên do nhiều nguy cơ trong và sau phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, xâm lấn các cơ quan lân cận, khiến tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng và làm mất cơ hội điều trị triệt căn.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Whipple - một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong ngoại khoa tiêu hóa. Phẫu thuật không chỉ cắt bỏ khối tá tràng và đầu tụy chứa khối u mà còn phải tái lập lại hệ thống tiêu hóa với nhiều miệng nối như dạ dày - ruột, mật - ruột và tụy - ruột. Đặc biệt, vùng phẫu thuật nằm gần nhiều mạch máu lớn, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật - gây mê có trình độ chuyên môn cao và sự hỗ trợ chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ do TS.BS Trương Đình Khôi - Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, BS.CKI Nguyễn Anh Tuân - bác sĩ Ngoại tiêu hóa - Gan mật - Vinmec Nha Trang trực tiếp phẫu thuật, cùng sự phối hợp của ê-kíp gây mê và dụng cụ viên do BS.CKI Nguyễn Sỹ Linh điều phối. Khối u được cắt bỏ, hệ thống ống tiêu hóa được tái lập đảm bảo chức năng tiêu hóa sau mổ cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được áp dụng chương trình phục hồi sớm (ERAS) với giảm đau đa mô thức, tập phục hồi vận động kết hợp dinh dưỡng tĩnh mạch - đường miệng. Nhờ đó, bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện chỉ 7 ngày sau mổ trong tình trạng ổn định.

Theo các chuyên gia, thành công của ca phẫu thuật trên bệnh nhân lớn tuổi cho thấy vai trò quan trọng của mô hình điều trị đa chuyên khoa trong ung thư tiêu hóa - từ chẩn đoán hình ảnh, nội soi, giải phẫu bệnh, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến chăm sóc hậu phẫu. Sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị, tăng khả năng điều trị triệt căn và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân.

Việc triển khai thường quy các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp như phẫu thuật Whipple tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Vinmec Nha Trang trong điều trị các bệnh lý ung thư tiêu hóa, mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân, kể cả ở những trường hợp lớn tuổi kèm bệnh nền phức tạp.