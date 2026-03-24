45 phút nội soi lấy trọn sỏi ống mật chủ 1,5cm, hết đau quặn bụng do tắc mật

45 phút can thiệp: Lấy trọn sỏi ống mật chủ 1,5cm, cắt cơn đau dữ dội, không cần mổ mở

Bệnh nhân N.Q.B (77 tuổi) thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng đau bụng kéo dài, đau quặn dữ dội kèm sốt cao tới 39°C.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy ống mật chủ giãn, bên trong có viên sỏi kích thước lớn khoảng 1,5cm gây tắc nghẽn, kèm ứ đọng dịch mật và mủ. Xét nghiệm Bilirubin đánh giá chức năng gan mật tăng gấp 10 lần so với bình thường.

Định lượng Bilirubin trực tiếp tăng gấp 10 lần bình thường (Ảnh: BVCC).

Từ các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán tắc mật, nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ.

“Ống mật chủ bình thường chỉ khoảng 3-5mm, trong khi viên sỏi của bệnh nhân có kích thước tới 1,5cm, có thể nói là rất lớn. Sỏi kích thước lớn mắc kẹt trong ống mật chủ dễ gây cọ xát và tắc nghẽn đường mật, dẫn đến viêm và nhiễm trùng. Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành áp xe đường mật trong gan, thậm chí gây nhiễm khuẩn huyết rất nguy hiểm”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, bác sĩ trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân B cho biết.

Do bệnh nhân tuổi cao, sức khỏe nền không còn tốt và từng trải qua hai lần phẫu thuật lấy sỏi mật trước đó, việc tiếp tục phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro. Qua hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất ERCP - nội soi mật tụy ngược dòng là phương pháp được ưu tiên hàng đầu trong lấy sỏi ống mật chủ ở bệnh nhân này.

“Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP là giải pháp tối ưu, vừa giúp giải quyết triệt để tình trạng tắc mật, vừa giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật phức tạp”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình phân tích.

Trong quá trình can thiệp, dưới hình ảnh hỗ trợ của công nghệ chụp X-quang cơ động C-arm và công nghệ nội soi tiên tiến, bác sĩ đã thành công kéo viên sỏi lớn ra khỏi ống mật chủ. Ngay lập tức, toàn bộ dịch mật ứ đọng và mủ trắng đục chảy ra ào ạt, đường mật được tái lập lưu thông. Toàn bộ quá trình can thiệp chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút.

PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình thực hiện ERCP lấy sỏi ống mật chủ cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

“Việc lấy viên sỏi ra không chỉ giúp tái lập lưu thông đường mật tự nhiên mà còn đào thải toàn bộ dịch mật và mủ nhiễm khuẩn bị ứ tắc lâu ngày ra bên ngoài, giải quyết tận gốc tình trạng tắc và nhiễm trùng đường mật”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình - bác sĩ trực tiếp thực hiện ERCP cho bệnh nhân B cho biết.

Nhờ kỹ thuật ít xâm lấn, người bệnh phục hồi nhanh chóng mà không có bất kỳ vết sẹo mổ nào. Bệnh nhân chỉ lưu lại theo dõi tại bệnh viện trong 2 ngày.

"Không đau, không sẹo, gây mê nhẹ, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thấy bệnh đã được xử lý xong. Ngay hôm đó tôi đã tỉnh táo và có thể đi lại rồi", Bệnh nhân B chia sẻ.

45 phút nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi ống mật chủ 1,5cm.

Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP - “chìa khóa” xử trí sỏi ống mật chủ ít xâm lấn, phục hồi nhanh, chi phí tối ưu

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) là kỹ thuật can thiệp tiêu hóa kết hợp giữa nội soi và chụp X-quang, cho phép bác sĩ tiếp cận hệ thống đường mật thông qua đường tiêu hóa tự nhiên bằng ống nội soi mềm có cửa sổ nhìn bên. Phương pháp này hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý như sỏi ống mật chủ, tắc mật, hẹp đường mật hay viêm đường mật, cho phép xử trí tổn thương mà không cần rạch da hay tạo vết mổ.

“Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP có nhiều ưu thế vượt trội như giúp người bệnh giảm đau đớn và giảm nguy cơ biến chứng do không phải phẫu thuật lớn, không để lại sẹo, không cần dẫn lưu kéo dài; đồng thời giúp người bệnh phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình phân tích.

ERCP là phương pháp can thiệp ít xâm lấn (Ảnh: BVCC).

Theo đó, để thực hiện ERCP lấy sỏi ống mật chủ, bác sĩ phải đưa ống nội soi tới tá tràng và xác định chính xác lối vào đường mật tại nhú Vater. Việc tiếp cận, định vị và lấy sỏi an toàn là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ có tay nghề cao cùng hệ thống thiết bị hiện đại để hạn chế tối đa biến chứng.

“Tại BVĐK Hồng Ngọc, kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng ERCP được triển khai thường quy. Cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang bị hệ thống máy móc hiện đại như CT 2.560 lát cắt, chụp X-quang cơ động C-arm, hệ thống nội soi tiên tiến của Nhật Bản… chúng tôi đã điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân tắc mật, nhiễm trùng đường mật, viêm tụy do sỏi ống mật chủ”, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình cho biết thêm.