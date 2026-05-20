4 thói quen mùa hè có thể khiến tuyến tụy “kêu cứu”

Tuyến tụy là cơ quan nhỏ, nằm sâu phía sau dạ dày nhưng giữ vai trò quan trọng trong tiêu hóa và chuyển hóa. Cơ quan này vừa tiết insulin giúp điều hòa đường huyết, vừa sản xuất enzyme để phân giải chất béo, tinh bột và protein.

Khi tuyến tụy gặp vấn đề, cơ thể có thể đối mặt với nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm tụy cấp, viêm tụy mạn, tiểu đường, suy tụy, thậm chí ung thư tụy.

Theo Sohu, bác sĩ Huang Fengting, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa tại Bệnh viện Tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), mùa hè là thời điểm số ca nhập viện vì bệnh tuyến tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp, có xu hướng tăng do thói quen ăn uống thiếu kiểm soát.

Nhiều người vẫn cho rằng ăn uống chỉ ảnh hưởng đến cân nặng hoặc dạ dày, trong khi tuyến tụy lại là cơ quan rất dễ bị “quá tải” sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu.

Uống bia để “giải nhiệt”

Cồn có thể làm tổn thương trực tiếp tế bào tuyến tụy (Ảnh: Getty).

Trong những ngày nóng bức, nhiều người xem bia lạnh là cách giải nhiệt nhanh. Các cuộc tụ tập, ăn nhậu buổi tối cũng xuất hiện dày hơn vào mùa hè. Tuy nhiên, rượu bia là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm tụy cấp.

Cồn có thể làm tổn thương trực tiếp tế bào tuyến tụy, đồng thời kích thích cơ quan này tiết enzyme quá mức. Khi enzyme tiêu hóa bị kích hoạt sớm ngay trong tuyến tụy, chúng có thể gây tổn thương chính cơ quan này.

Viêm tụy cấp không chỉ gây đau dữ dội vùng bụng mà còn có thể dẫn tới sốc, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ăn quá nhiều đồ chiên nướng, dầu mỡ

Lạm dụng đồ chiên rán là yếu tố nguy cơ (Ảnh: Getty).

Một bữa tối với thịt nướng, nội tạng, đồ chiên giòn, nước sốt béo và món tráng miệng nhiều kem có thể khiến tuyến tụy phải làm việc quá sức.

Khi cơ thể nạp quá nhiều chất béo cùng lúc, tụy phải tăng tiết enzyme tiêu hóa để xử lý lượng thức ăn này. Tình trạng quá tải có thể làm bùng phát phản ứng viêm cấp tính.

Không ít người nghĩ viêm tụy chỉ liên quan đến rượu bia. Thực tế, ăn quá no, nhất là bữa ăn nhiều dầu mỡ, cũng là yếu tố nguy cơ thường gặp.

Lạm dụng đồ uống lạnh, nước đá

Kem, trà sữa đá, nước ngọt lạnh hay bia ướp đá là lựa chọn quen thuộc trong mùa hè. Tuy nhiên, uống quá nhiều đồ lạnh có thể khiến mạch máu đường tiêu hóa co thắt, làm rối loạn quá trình tiết dịch tiêu hóa và ảnh hưởng hoạt động của ống tụy.

Thói quen này càng đáng lo nếu xảy ra khi bụng đói hoặc ở người có mỡ máu cao, từng mắc bệnh lý tụy. Việc uống đồ lạnh liên tục không phải nguyên nhân duy nhất gây bệnh, nhưng có thể trở thành yếu tố kích thích trong bối cảnh cơ thể đã quá tải vì ăn uống thất thường.

Ăn hải sản “thả ga” kèm bia rượu

Một số loại hải sản chứa nhiều purin và chất béo. Khi ăn quá nhiều cùng lúc, triglyceride máu có thể tăng vọt (Ảnh: Getty).

Mùa hè cũng là thời điểm các quán hải sản đông khách. Hải sản là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu ăn số lượng lớn, đặc biệt kết hợp với bia rượu, nguy cơ rối loạn chuyển hóa có thể tăng lên.

Một số loại hải sản chứa nhiều purin và chất béo. Khi ăn quá nhiều cùng lúc, triglyceride máu có thể tăng vọt. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu, dạng bệnh thường diễn tiến nặng và thời gian hồi phục kéo dài hơn.

Người béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ hoặc có mỡ máu cao cần đặc biệt thận trọng với kiểu ăn uống này.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia, nếu xuất hiện đau dữ dội vùng bụng trên hoặc lệch trái, đau lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn liên tục, sốt, rét run, chướng bụng, vàng da, tụt huyết áp hoặc choáng váng, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm.