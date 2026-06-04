4 người trong gia đình ở Lâm Đồng nhập viện sau bữa cơm với nấm rừng

Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do ăn nấm tự hái trong rừng. Nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nặng, phải điều trị kéo dài để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Theo các bác sĩ, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 6, đơn vị tiếp nhận 4 người trong cùng một gia đình ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bị ngộ độc sau khi ăn nấm rừng. Hiện 3 người đã xuất viện, một bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Ông L. phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món được chế biến từ nấm rừng (Ảnh: Văn Lịch).

Ông H.L. (SN 1958), một trong các bệnh nhân, cho biết, người thân hái một giỏ nấm trong rừng thông mang về chế biến, làm món ăn cho cả gia đình. Loại nấm mà gia đình ông dùng chế biến món ăn thường được người dân gọi là “nấm gan bò”, xuất hiện nhiều ở rừng thông mỗi khi mùa mưa đến.

Khoảng 2 giờ sau khi dùng bữa cùng món nấm, các thành viên trong gia đình ông L. lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu.

Không chỉ trường hợp trên, trong hơn một tháng qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận các ca ngộ độc liên quan đến việc sử dụng nấm rừng.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, việc nhận biết nấm độc bằng mắt thường rất khó khăn vì nhiều loại có hình dạng, màu sắc tương tự nấm ăn được, thậm chí mọc xen lẫn trong cùng một khu vực.

Bác sĩ Sơn cho biết, ngộ độc nấm có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy trong các trường hợp nhẹ. Với những loại nấm chứa độc tố mạnh, người bệnh có nguy cơ tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đa cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.