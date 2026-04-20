4 đối tượng được TPHCM hỗ trợ đến 70 triệu đồng/năm khi mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 20/4, đại diện Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TPHCM, quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác.

Theo danh sách tổng hợp đợt 1 từ Ban Tổ chức Thành ủy, có 17.811 trường hợp thuộc 4 nhóm đối tượng thụ hưởng quy định ở Nghị quyết 66, làm cơ sở cho việc tổ chức khám sức khỏe, khám chữa bệnh, thanh quyết toán và quản lý theo dõi.

Sở Y tế ưu tiên bố trí các bệnh viện hạng I, các cơ sở có năng lực chuyên môn cao thực hiện cho cán bộ diện đặc biệt, cán bộ cao tuổi và người có sức khỏe yếu, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 sẽ được tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ có tầm soát chuyên sâu 1 lần/năm và tiêm vaccine phòng bệnh cúm mùa hằng năm; đối tượng thuộc nhóm 3 sẽ được tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ tiêu biểu sẽ được thực hiện đầy đủ các chế độ gồm: Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định; hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài bảo hiểm tối đa 70 triệu đồng/năm đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.

Hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú với mức 200.000 đồng/người/ngày, không quá 12 ngày/lần điều trị và không quá 2 lần/năm.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu 88 cơ sở được phân công nhiệm vụ cùng các đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế về tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử và chuẩn hóa quy trình tiếp đón bệnh nhân.

Các cơ sở y tế phải bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế; trường hợp có nguy cơ gián đoạn phải chủ động điều chuyển thuốc theo quy định, không để người bệnh tự mua thuốc ngoài khi thuộc trách nhiệm cung ứng của đơn vị.

"Yêu cầu các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chu đáo, tận tâm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ hoặc gây phiền hà, sách nhiễu cho đối tượng thụ hưởng;

Tăng cường giám sát nội bộ, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy tắc phục vụ", Sở Y tế TPHCM nêu rõ.