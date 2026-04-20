4 đối tượng được TPHCM hỗ trợ đến 70 triệu đồng/năm khi mắc bệnh hiểm nghèo
(Dân trí) - Theo quyết định của HĐND TPHCM, người thuộc 4 nhóm đối tượng trên địa bàn sẽ được hỗ trợ chi phí ngoài bảo hiểm y tế tối đa 70 triệu đồng/năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo, cùng nhiều chế độ khác.
Ngày 20/4, đại diện Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TPHCM, quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác.
Theo danh sách tổng hợp đợt 1 từ Ban Tổ chức Thành ủy, có 17.811 trường hợp thuộc 4 nhóm đối tượng thụ hưởng quy định ở Nghị quyết 66, làm cơ sở cho việc tổ chức khám sức khỏe, khám chữa bệnh, thanh quyết toán và quản lý theo dõi.
Sở Y tế ưu tiên bố trí các bệnh viện hạng I, các cơ sở có năng lực chuyên môn cao thực hiện cho cán bộ diện đặc biệt, cán bộ cao tuổi và người có sức khỏe yếu, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ.
Đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 sẽ được tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ có tầm soát chuyên sâu 1 lần/năm và tiêm vaccine phòng bệnh cúm mùa hằng năm; đối tượng thuộc nhóm 3 sẽ được tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ tiêu biểu sẽ được thực hiện đầy đủ các chế độ gồm: Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định; hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài bảo hiểm tối đa 70 triệu đồng/năm đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.
Hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú với mức 200.000 đồng/người/ngày, không quá 12 ngày/lần điều trị và không quá 2 lần/năm.
Sở Y tế TPHCM yêu cầu 88 cơ sở được phân công nhiệm vụ cùng các đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế về tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử và chuẩn hóa quy trình tiếp đón bệnh nhân.
Các cơ sở y tế phải bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế; trường hợp có nguy cơ gián đoạn phải chủ động điều chuyển thuốc theo quy định, không để người bệnh tự mua thuốc ngoài khi thuộc trách nhiệm cung ứng của đơn vị.
"Yêu cầu các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chu đáo, tận tâm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ hoặc gây phiền hà, sách nhiễu cho đối tượng thụ hưởng;
Tăng cường giám sát nội bộ, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy tắc phục vụ", Sở Y tế TPHCM nêu rõ.
Bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người
Theo dữ liệu từ Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới trên toàn cầu, với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng thứ 4 trong số các loại ung thư thường gặp ở phái mạnh.
Đáng lo ngại hơn, dù tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với các nước Âu Mỹ, nhưng tỷ lệ tử vong lại cao đáng báo động. Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan, khiến đa số người bệnh chỉ đi khám và được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, làm hạn chế hiệu quả điều trị.
Hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TPHCM, nhằm phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, Bệnh viện Bình Dân cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 trường hợp, từ ngày 20/4 đến khi nhận đủ người.
Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi (hoặc nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt). Người tham gia được miễn phí hoàn toàn việc khám và tư vấn cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu ("chỉ số vàng" trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt); siêu âm bụng tổng quát.
Để đăng ký, người dân có thể gọi điện thoại đến tổng đài Bệnh viện Bình Dân (028.3839.4747) trong thời gian 7-16h các ngày trong tuần.