3 tháng hồi sinh ngoạn mục cho cậu bé nguy cơ sống thực vật sau đuối nước

Nguy cơ sống thực vật sau tai nạn đuối nước

Ngày 20/5, BVĐK Hồng Ngọc tiếp nhận trường hợp bé trai Q.H (13 tuổi) - Nghệ An, đến khám trong tình trạng rối loạn nhận thức, mất khả năng ngôn ngữ, liệt, gồng cứng toàn thân. Khai thác tiền sử, được biết bé từng bị đuối nước khoảng 1 tháng trước đó.

Sau khi bị đuối nước, trẻ được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện tỉnh. Kết quả ghi nhận có di chứng tổn thương não co cứng. Thời gian sau đó, trẻ được điều trị an thần, kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, trưa ngày 19/5, trẻ xuất hiện tình trạng sốt cao, kích thích nhiều… nên gia đình đưa bé đến BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chỉ định chụp MRI và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy có tình trạng nhiễm trùng, di chứng tổn thương thần kinh, nhiễm khuẩn tiết niệu, rối loạn nhận thức, liệt và mất khả năng ngôn ngữ.

Hình ảnh não thất giãn rộng trên phim chụp MRI (Ảnh: BVCC).

BSCKI Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: "Trường hợp của bé H là tình trạng rất nặng nề, bé bị tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy trong thời gian đuối nước, người nhà nói từ lúc bị đến lúc được vớt đưa lên bờ 15 phút. Nguy cơ sống thực vật là cao, MRI sọ não, hình ảnh não thất và rãnh đại não giãn rộng, thể chai teo nhỏ".

Ê-kíp bác sĩ Nhi khoa, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng đã cùng hội chẩn và quyết định điều trị cho bé bằng phác đồ điều trị nội khoa kết hợp liệu pháp oxy cao áp, từ trường xuyên sọ và tập vật lý trị liệu với hy vọng giúp bé thoát khỏi nguy cơ sống thực vật suốt đời.

3 tháng hồi sinh ngoạn mục, từ nguy cơ sống thực vật đến đi lại, ăn uống được

Với liệu pháp Oxy cao áp, bệnh nhi Q.H được thở 100% oxy tinh khiết trong buồng áp suất cao (trong khi môi trường bình thường chỉ chứa 21% oxy). Nhờ áp suất cao, oxy được đưa sâu tới vùng não thiếu oxy, giúp thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và phục hồi chức năng thần kinh.

Bệnh nhi Q.H đang điều trị bằng liệu pháp Oxy cao áp tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Theo BS Hào: “Ê-kíp đã nghiên cứu rất nhiều để lựa chọn được phác đồ phù hợp. Bé H được điều trị Oxy cao áp theo mức 7-10 PSI, 60 phút/phiên, 5 phiên/tuần; từ trường xuyên sọ kích thích vỏ não trước (DLPFC) hai bên, 10Hz, 1.200 xung, 5 phiên/tuần và đánh giá tình trạng sức khỏe của bé hằng ngày để điều chỉnh phù hợp theo thể trạng và mức đáp ứng của bé”.

Song song với đó, Q.H được tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng sớm. Giai đoạn đầu, bé được tập vận động tay chân, tập ngồi, sau đó tập thăng bằng đứng, tập đi, tập vận động tinh bàn tay. Những ngày sau đó, H được tập thêm nhận thức, trị liệu ngôn ngữ để tăng khả năng phản xạ gọi đáp và tương tác với mọi người.

Sau 3 tháng kiên trì và bền bỉ, quả ngọt đã đến với H cùng gia đình. Em đã có thể đi lại, đứng lên ngồi xuống, tay đã vận động thô, tự cầm nắm được đồ vật có kích thước nhỏ. Về ngôn ngữ, từ trẻ mất khả năng ngôn ngữ, giờ đây, H đã nói được 2-3 từ và nói được một số từ đúng bối cảnh.

Về mặt giao tiếp xã hội, tuy còn hạn chế nhưng H đã hiểu được một số lệnh đơn giản, biết thế hiện cảm xúc với môi trường xung quanh. Khi có nhu cầu đi tiểu, em có thể tự đi vào nhà vệ sinh một mình. Giờ đây, em cũng đã ăn được cơm, không còn phải ăn cháo xay, cơm xay như trước đó.

Q.H được tập trị liệu ngôn ngữ mỗi ngày (Ảnh: BVCC).

BS Hào chia sẻ: “Sự phục hồi của Q.H. không phải là một phép màu, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu, hội chẩn và kinh nghiệm điều trị. Để xây dựng phác đồ phù hợp cho một bệnh nhi như Q.H., ê-kíp đã lựa chọn mức áp suất oxy cao áp phù hợp, liều điều trị bằng từ trường xuyên sọ cá thể hóa: cường độ, tần số và thời gian kích thích, đồng thời kết hợp tập phục hồi chức năng.

Quá trình điều trị được theo dõi sát để tiếp tục điều chỉnh phác đồ theo từng giai đoạn và đáp ứng của bé”.

Hành trình hồi phục kỳ diệu của cậu bé có nguy cơ sống thực vật.

Dù cần thêm thời gian trị liệu để hoàn thiện vận động tinh, ngôn ngữ và khả năng tự lập, nhưng kết quả kỳ diệu sau 3 tháng đã thắp sáng lại tương lai cho Q.H. Sự hồi sinh của H không chỉ mở ra một tương lai mới cho em mà còn khẳng định năng lực chuyên môn và thắp lên hy vọng cho nhiều bệnh nhi không may gặp tổn thương não sau tai nạn đuối nước.

Oxy cao áp là liệu pháp tạo ra mức áp suất tương đương độ sâu 20 mét dưới mực nước biển, kết hợp với nồng độ oxy tinh khiết 100% tạo ra lực ép đủ lớn để oxy thẩm thấu sâu vào các vùng mô tổn thương ở cấp độ tế bào, ngay cả những vị trí phức tạp như não bộ.

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

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