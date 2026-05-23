2 cơ sở cung cấp nước đá cho trường học ở TPHCM bị đình chỉ hoạt động

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có văn bản báo cáo công tác thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Xử phạt 2 cơ sở cung cấp nước đá viên cho trường học

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 2042/KH-UBND ngày 6/4 của UBND TPHCM, Sở ATTP đã thành lập 20 đoàn kiểm tra để làm việc với 317 cơ sở có trong danh sách cung cấp suất ăn và cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Quá trình làm việc thực tế, Sở ATTP đã thực hiện kiểm tra 220 cơ sở, lấy 24 mẫu thực phẩm. Kết quả ghi nhận có 2 mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh.

Các đoàn kiểm tra phát hiện, có hai cơ sở sản xuất nước đá viên có hành vi "Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiêu chuẩn đã công bố".

Hai cơ sở này bị xử phạt 75 triệu đồng, cũng như chịu hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn (một cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng; cơ sở còn lại bị đình chỉ trong 3 tháng do tái phạm).

TPHCM phát hiện sai phạm tại cơ sở sản xuất nước đá (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Báo cáo do ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở ATTP ký ban hành nhận định, đa số các cơ sở được kiểm tra đều có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, các trường học thường có xu hướng chỉ tập trung vàocác nguyên liệu chính, có giá trị cao như thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, rau củ quả... dẫn đến việc vẫn có tình trạng vi phạm về đảm bảo chất lượng của mặt hàng thực phẩm thứ cấp (nước đá).

Tỷ lệ cơ sở không thể tiến hành kiểm tra thực tế theo danh sách phê duyệt ban đầu còn khá cao (chiếm 30,6%). Nguyên nhân chủ yếu do cơ sở ngưng hoặc tạm ngưng hoạt động, thay đổi pháp nhân hoặc sai lệch thông tin địa chỉ...

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có đặc thù hoạt động vào sáng sớm để kịp thời gian giao nguyên liệu thực phẩm đến trường trước 6h hằng ngày. Trong đó, các công đoạn nhập hàng, cắt bao bì, sơ chế thường diễn ra nhiều nhất vào khung 1-5h.

Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra trong giờ hành chính thông thường, bỏ lỡ "thời điểm vàng" để đánh giá chính xác các điều kiện vệ sinh thực tế.

Nhiều kiến nghị, đề xuất sau thời gian kiểm tra thực tế

Từ thực tế trên, Sở ATTP TPHCM nêu 9 kiến nghị, đề xuất.

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định của pháp luật về ATTP, công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực, biến động doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể để hạn chế tình trạng ban hành quyết định kiểm tra đối với những cơ sở không còn tồn tại, tối ưu hóa nguồn lực nhà nước.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành giữa các Sở ngành, UBND phường, xã; sửa đổi, bổ sung cơ chế liên thông, báo cáo nhanh giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn kiểm tra để tránh làm việc chồng chéo, lãng phí thời gian và gây phiền hà cho cơ sở.

Thứ tư, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống các trường học, không chỉ giám sát các nhà thầu cung cấp nguyên liệu chính, mà phải kiểm soát các đối tác cung cấp thực phẩm phụ trợ (nước đá, nước uống đóng bình, gia vị).

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ năm, cần có cơ chế công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm - đặc biệt là các doanh nghiệp tái phạm nghiêm trọng - để các cơ sở giáo dục và phụ huynh nắm bắt, từ đó kiên quyết từ chối nhập hàng từ các nguồn rủi ro này.

Thứ sáu, tiếp tục duy trì, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn pháp luật về ATTP, nâng cao ý thức chủ động của các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ quy định ATTP.

Thứ bảy, có cơ chế linh hoạt để cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính (sáng sớm hoặc ban đêm) để đảm bảo kiểm soát ATTP sát với thực tế.

Thứ tám, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ kiểm tra. Song song cần thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực định kỳ đối với chính đội ngũ thực thi công vụ.

Thứ chín, tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường công tác lấy mẫu.