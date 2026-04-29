18 tuần đồng hành, một chuyến bay đặc biệt và tiếng khóc đầu đời

TS.BS Nguyễn Thị Sim đã trực tiếp đồng hành theo dõi thai kỳ suốt 18 tuần, sau đó trực tiếp bay vào TPHCM đón em bé chào đời khỏe mạnh.

Chẩn đoán hiếm gặp, quyết định bản lĩnh

Ở tuần thai thứ 21, chị L.N.K.Q. (29 tuổi, TPHCM) được chẩn đoán hội chứng dải xơ buồng ối (Amniotic Band Syndrome - ABS) - tình trạng các dải mô xơ từ màng ối bong tách và quấn quanh các bộ phận của thai nhi trong tử cung.

Tùy theo vị trí và mức độ, dải xơ có thể gây thắt nghẽn mạch máu, hoại tử chi, dị dạng đầu mặt cổ hoặc thai lưu. Đây là một bất thường sản khoa thuộc nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ gặp rất thấp nhưng hậu quả khó lường và không phải cơ sở y tế nào cũng đủ năng lực tiếp nhận.

Không cam lòng với kết luận đình chỉ thai kỳ, chị Q. vượt hơn 1.700km từ TPHCM ra Hà Nội, tìm đến Trung tâm Y học Bào thai - Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) với hy vọng mong manh giữ lại cơ hội sống cho con.

Hình ảnh siêu âm cho thấy dải xơ buồng ối cuốn thắt ngang bụng của thai nhi (Ảnh: PhenikaaMec).

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, sau khi phân tích toàn diện hình ảnh siêu âm và hội chẩn chuyên sâu, cùng với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực Y học Bào thai, TS. BS Nguyễn Thị Sim đưa ra quyết định: không thực hiện can thiệp nội soi buồng ối bằng laser, chỉ theo dõi chặt chẽ.

Về mặt kỹ thuật, nội soi buồng ối cắt dải xơ bằng laser là phương pháp có thể được chỉ định trong điều trị ABS.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ vị trí dải xơ so với các cấu trúc thai nhi, tuổi thai, tình trạng bánh nhau và các nguy cơ biến chứng - bao gồm sinh non, vỡ ối sớm và nhiễm trùng ối - TS. BS Sim xác định thời điểm này, can thiệp tiềm ẩn nguy cơ cao hơn lợi ích mang lại.

“Can thiệp nội soi buồng ối bằng laser ở thời điểm đó có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn thai nhi. Khi vị trí dải xơ và tuổi thai chưa đáp ứng đủ điều kiện để can thiệp an toàn, theo dõi sát sao chính là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho thai kỳ”, TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

18 tuần theo dõi thai - Niềm tin của người mẹ và tận tâm của bác sĩ

Theo chỉ định của TS. BS Sim, định kỳ tại các mốc khám thai, chị Q. bay từ TPHCM ra Hà Nội để thăm khám trực tiếp tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, kết hợp theo dõi từ xa giữa các lần tái khám.

Những chuyến đi không dễ dàng nhưng với người mẹ ấy, mỗi lần đặt chân lên máy bay là một lần thêm chắc chắn rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con.

BS Nguyễn Thị Sim và đội ngũ Trung tâm theo dõi sát sao từng chỉ số qua từng tuần: hình thái thai nhi, vị trí và diễn tiến của dải xơ, chỉ số Doppler mạch máu, các thông số sinh trắc học, đánh giá toàn diện sự phát triển của thai nhi. Không một dấu hiệu bất thường nào được bỏ qua.

Vị trí dải xơ buồng ối trên hình ảnh siêu âm 4D (Ảnh: PhenikaaMec).

“Trong suốt 18 tuần theo dõi, chúng tôi xây dựng một lộ trình chặt chẽ cho từng giai đoạn của thai kỳ, đánh giá kỹ lưỡng sự phát triển của thai nhi qua mỗi lần siêu âm. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn giải thích rõ ràng từng thay đổi, từng nguy cơ để sản phụ và gia đình hiểu, yên tâm và chủ động phối hợp. Việc đồng hành sát sao, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào, chính là yếu tố quan trọng giúp giữ lại cơ hội an toàn cho em bé”, TS. BS Sim nhấn mạnh.

Các mốc khám thai cho thấy, dải xơ buồng ối không gây ra biến chứng nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Thai nhi phát triển tốt, các chỉ số sinh trắc học trong ngưỡng bình thường. Kế hoạch sinh mổ chủ động tại PhenikaaMec đã được thống nhất giữa thai phụ và bác sĩ - một cột mốc mà chị Q. chờ đợi từng ngày.

Chuyến bay đặc biệt vì sự sống, khép lại hành trình đầy tâm huyết

Đến tuần thai 39, khi mọi kế hoạch sinh nở đã được chuẩn bị, nhưng cơn co thắt chuyển dạ bất ngờ xuất hiện sớm hơn dự kiến. Ngay khi nhận được thông tin, TS. BS Nguyễn Thị Sim - vừa hoàn thành ca phẫu thuật tại Hà Nội - lập tức lên đường vào TPHCM để trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai.

BS Nguyễn Thị Sim cùng BSCKII. Hồ Khánh Dung trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai (Ảnh: PhenikaaMec).

Quyết định ấy không chỉ là phản ứng kịp thời về chuyên môn, mà còn là sự tận tâm, hết lòng vì sản phụ và thai nhi của người thầy thuốc.

Đó cũng là sự tiếp nối của hành trình kéo dài từ điểm đưa ra quyết định giữ thai cho đến từng lần theo dõi, đánh giá, cân nhắc rủi ro. Khi sản phụ bước vào thời khắc sinh nở, TS. BS Sim đã tiếp tục đồng hành, khép lại một hành trình thai kỳ trọn vẹn. Không chỉ là kết thúc một ca bệnh mà là vì một cuộc đời được bắt đầu.

Ca mổ diễn ra thành công. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 2,9kg. Trên cơ thể bé chỉ còn một vết hằn nhỏ - dấu tích duy nhất của dải xơ buồng ối, và sẽ mờ dần khi em bé lớn lên, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Em bé chào đời với vết hằn trên lưng và chân, được đánh giá không ảnh hưởng đến sự phát triển của bé (Ảnh: PhenikaaMec).

“Suốt thời gian mang thai, có những giai đoạn rất áp lực, nhưng chính sự kiên trì và tận tâm của bác sĩ đã giúp tôi vững tin đi tiếp. Đến ngày sinh, khi biết bác sĩ trực tiếp bay vào TPHCM để thực hiện ca mổ, tôi thực sự rất xúc động. Hành trình rất dài và căng thẳng đã kết thúc, em bé khỏe mạnh là điều mà tôi từng nghĩ rất mong manh”, Chị Q. chia sẻ.

TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ: “Thành công của ca bệnh không chỉ đến từ quyết định đúng thời điểm, mà còn là sự kiên trì theo dõi và phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và gia đình. Khi em bé cất tiếng khóc đầu đời, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực trong nghề, vì đã khẳng định điều chúng tôi và gia đình lựa chọn là đúng”.

Sản phụ L.N.K.Q. từ TPHCM gửi lẵng hoa cảm ơn bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec (Ảnh: PhenikaaMec).

“Lẵng hoa tươi chị Q. gửi đến Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec sau ca sinh không chỉ là lời cảm ơn. Đó là biểu tượng của một hành trình mà y học, lòng tin và trái tim người thầy thuốc đã cùng nhau viết nên một kết thúc trọn vẹn từ chẩn đoán tưởng như tuyệt vọng, đến tiếng khóc đầu đời của một sinh linh bé nhỏ, khỏe mạnh và bình an”, đại diện PhenikaaMec khẳng định.

