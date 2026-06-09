12 khách nước ngoài suy thận lọc máu tại Đà Nẵng khi đi du lịch

Ngày 9/6, lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thực hiện thành công dịch vụ lọc máu nhân tạo cho 12 du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng.

Cả 12 du khách đều mắc suy thận mạn và đang điều trị bằng phương pháp lọc máu chu kỳ tại các cơ sở y tế ở Đài Loan. Để đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn trong chuyến du lịch tại Việt Nam, đoàn khách đã chủ động liên hệ với Bệnh viện C Đà Nẵng trước khi khởi hành.

Điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, hoạt động của máy (Ảnh: A Núi).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan xây dựng phương án tiếp nhận và điều trị. Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu đã rà soát hồ sơ y khoa, trao đổi chuyên môn với các đơn vị điều trị tại Đài Loan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế.

Đại diện bệnh viện cho biết việc tiếp nhận cùng lúc 12 bệnh nhân lọc máu từ nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận chuyên môn. Các khâu từ kiểm tra hồ sơ điều trị, đánh giá tình trạng sức khỏe, vận hành hệ thống máy lọc máu đến kiểm soát nhiễm khuẩn đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu phối hợp rà soát hồ sơ y khoa, trao đổi thông tin chuyên môn với các đơn vị điều trị tại nước ngoài, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và vật tư y tế phục vụ người bệnh.

Đại diện Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết việc tiếp nhận cùng lúc 12 bệnh nhân lọc máu đến từ nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bộ phận chuyên môn. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, các bệnh nhân được thăm khám, đánh giá sức khỏe trước mỗi ca lọc máu và theo dõi sát các chỉ số trong suốt quá trình điều trị.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp hiệu quả giữa các khoa, phòng chức năng, cả 12 du khách đều được lọc máu an toàn, sức khỏe ổn định và tiếp tục hành trình tham quan theo kế hoạch.

Cũng theo đại diện Bệnh viện C Đà Nẵng, đây không chỉ là lần đầu tiên bệnh viện này cung cấp dịch vụ lọc máu cho một đoàn khách du lịch quốc tế có số lượng lớn, mà còn được xem là một trong những mô hình du lịch y tế tiên phong do bệnh viện công lập thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng.

Thành công này mở ra những cơ hội mới trong việc kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với phát triển du lịch, một lĩnh vực đang được nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới quan tâm thúc đẩy.