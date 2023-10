Y án tử hình với giám đốc người Hàn Quốc phân xác bạn bỏ vào vali

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Jeong In Cheol (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam, làm nghề tự do. Đầu năm 2018, Jeong In Cheol cùng vợ thành lập Công ty Creata Việt Nam, có trụ sở phường Tân Hưng, quận 7.

Tháng 3/2019, Cheol gặp ông D. (quốc tịch Hàn Quốc) làm quen. Sau thời gian thân thiết, cả 2 bàn bạc mỗi người góp 1,8 tỷ đồng đầu tư nhưng việc kinh doanh không thành công.

Bị cáo Jeong In Cheol tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Ngày 14/11/2020, ông D. đến gặp Cheol vay 2,7 tỷ đồng trong 2 ngày để đầu tư kinh doanh. Theo thỏa thuận, Cheol tính lãi 30%. Do không đủ tiền cho vay nên, Cheol đã vay thêm em vợ 1,2 tỷ để chuyển cho D..

Ngày 17/11/2020, quá hạn nhưng D. không trả tiền còn thách thức và đề nghị cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã hùn vốn đầu tư trước đó.

Cáo trạng xác định, D. mang một chai thuốc trừ sâu đến công ty của Cheol nói với giám đốc này đề nghị người bạn trả lại 1,8 tỷ đồng đã đầu tư trước đó. Nếu ông này không trả sẽ dùng chai thuốc này để đầu độc lấy tài sản. Choel không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Cheol nảy sinh ý định bắt ông D., gây áp lực đòi tiền.

Ngày 24/11/2020, Cheol đến siêu thị mua cưa, kềm, kéo, túi nylon, găng tay cao su… mang về công ty cất giấu. Hôm sau, ông ta mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn bỏ vào ly để sẵn ở công ty.

Chiều 26/11/2020, khi nhân viên đã về hết, Cheol chở ông D. về trụ sở công ty để uống bia và bàn kế hoạch trả nợ. Tại đây, Cheol gây áp lực buộc đồng hương trả tiền. Tiếp đó, Cheol lấy chai thuốc độc, đổ vào ly bia đã pha thuốc ngủ đưa cho D. uống.

Khi nạn nhân bất tỉnh, ông ta lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân. Lúc sau, khi biết ông D. đã chết, Cheol kéo xác vào thang máy đưa xuống lầu một.

Vì còn tức giận việc không đòi được tiền, nên Cheol lấy búa đập vào đầu nạn nhân, lấy cưa phân xác thành nhiều phần, cho vào các bao nylon rồi mang lên sân thượng cất giấu.

Sáng hôm sau, Cheol nhờ nhân viên đi bán hai chiếc vòng của D. nhưng các tiệm kim hoàn chỉ trả 80 triệu đồng nên ông ta không đồng ý bán. Đến chiều, bị các nhân viên nghi ngờ nên Cheol kêu nhân viên mua vali và một số túi nylon, băng keo để đem xác nạn nhân đi phi tang.

Khi chưa thực hiện kế hoạch, người đàn ông trên nói cho các nhân viên đồng hương đã sát hại ông D. rồi lái xe bỏ đi. Các nhân viên đã liên hệ lãnh sự quán, báo chính quyền về vụ án.

Hồi tháng 3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cheol mức án tử hình về tội Giết người và 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Cho rằng hình phạt trên là quá nghiêm khắc, Cheol kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cuối tháng 9 vừa qua, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại tòa, nam bị cáo giữ nguyên kháng cáo và cho rằng vợ mình lo mai táng cho bị hại.

Đồng thời, bị cáo Cheol nói mình phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động, nạn nhân có một phần lỗi. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt đã bồi thường một khoản tiền cho gia đình bị hại nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Theo HĐXX bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cheol mức án tử hình là tương xứng. Nam bị cáo người Hàn Quốc phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như thực hiện tội phạm một cách man rợ và giết người mà sau đó thực hiện một tội phạm rất nguy hiểm.

"Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận, căm phẫn trong quần chúng nhân dân và tác động rất xấu đến trật tự, an toàn xã hội", bản án nêu.

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Cheol.