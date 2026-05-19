Y án 3 năm tù với nữ tài xế uống 8 lon bia lái xe tông chủ tịch xã tử vong

Ngày 19/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Chi được xác định là người điều khiển ô tô tông tử vong ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk).

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cáo Chi đã bồi thường cho gia đình tổng số tiền 500 triệu đồng.

Sau phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại đã làm đơn kháng cáo xin tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường, chu cấp cho 2 con nhỏ của ông Toàn; riêng bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nữ bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và mong muốn được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ.

Bị cáo Chi cho rằng, bản thân đã uống 8 lon bia rồi lái ô tô về nhà, trên đường di chuyển, người này chỉ thấy ánh đèn pin chiếu vào mặt mà không thấy ông Toàn nên đã tông vị chủ tịch xã tử vong.

Nữ bị cáo không được giảm nhẹ hình phạt như đơn kháng cáo (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước mặt gia đình bị hại, nữ bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cam kết sẽ bồi thường thêm chi phí để lo cho 2 con nhỏ của ông Toàn.

Ông Lê Vĩnh Hảo (72 tuổi, bố của ông Lê Phước Toàn) - đại diện hợp pháp của bị hại - trình bày quan điểm mong muốn Hội đồng xét xử sẽ xử lý nghiêm, tăng hình phạt đối với bị cáo Chi để răn đe cho toàn xã hội trước hành vi đã uống bia rượu vẫn lái ô tô gây tai nạn cho người khác. Ông cũng đề nghị tòa phúc phẩm yêu cầu bị cáo tăng mức bồi thường, chu cấp thêm cho 2 cháu nội của mình trước nỗi mất mát vô cùng to lớn.

Sau khi nghe các phần trình bày, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận định việc truy tố, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù của tòa sơ thẩm là đúng người, đúng tội. Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, sau khi gây ra vụ việc, bị cáo Chi đã bỏ trốn, không ra trình báo ngay nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo này.

Bị cáo Chi uống 8 lon bia trước khi lái ô tô gây ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo buộc phải chu cấp cho 2 con của ông Toàn (14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng.