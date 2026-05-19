Y án 3 năm tù với nữ tài xế uống 8 lon bia lái xe tông chủ tịch xã tử vong
(Dân trí) - Bị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù do uống bia lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã ở Đắk Lắk, bị cáo Chi làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị này.
Ngày 19/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bị cáo Chi được xác định là người điều khiển ô tô tông tử vong ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk).
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cáo Chi đã bồi thường cho gia đình tổng số tiền 500 triệu đồng.
Sau phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại đã làm đơn kháng cáo xin tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường, chu cấp cho 2 con nhỏ của ông Toàn; riêng bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, nữ bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và mong muốn được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ.
Bị cáo Chi cho rằng, bản thân đã uống 8 lon bia rồi lái ô tô về nhà, trên đường di chuyển, người này chỉ thấy ánh đèn pin chiếu vào mặt mà không thấy ông Toàn nên đã tông vị chủ tịch xã tử vong.
Trước mặt gia đình bị hại, nữ bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cam kết sẽ bồi thường thêm chi phí để lo cho 2 con nhỏ của ông Toàn.
Ông Lê Vĩnh Hảo (72 tuổi, bố của ông Lê Phước Toàn) - đại diện hợp pháp của bị hại - trình bày quan điểm mong muốn Hội đồng xét xử sẽ xử lý nghiêm, tăng hình phạt đối với bị cáo Chi để răn đe cho toàn xã hội trước hành vi đã uống bia rượu vẫn lái ô tô gây tai nạn cho người khác. Ông cũng đề nghị tòa phúc phẩm yêu cầu bị cáo tăng mức bồi thường, chu cấp thêm cho 2 cháu nội của mình trước nỗi mất mát vô cùng to lớn.
Sau khi nghe các phần trình bày, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận định việc truy tố, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù của tòa sơ thẩm là đúng người, đúng tội. Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, sau khi gây ra vụ việc, bị cáo Chi đã bỏ trốn, không ra trình báo ngay nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo này.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Bị cáo buộc phải chu cấp cho 2 con của ông Toàn (14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 3/10/2025, bị cáo Chi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.xx di chuyển đến quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng để phụ nấu ăn với bạn.
Khoảng 19h cùng ngày, Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia.
Đến 21h cùng ngày, mẹ chồng đã gọi điện thoại nói Chi về nhà do con nhỏ đang khóc nên bị cáo vội vàng điều khiển ô tô về nhà ở xã Ea Ktur. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, người này đã tông thẳng vào người ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này ông Toàn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước.
Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường. Người phụ nữ này gọi chồng đến hiện trường, còn mình về nhà cho con ăn, sau đó vứt điện thoại và đến nhà bạn ngủ qua đêm.
Đến 6h ngày 14/10/2025, người phụ nữ gọi điện cho chồng và biết ông Toàn đã tử vong nên 8h30 cùng ngày, người này đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn.
Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn, đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định người phụ nữ này đã uống khoảng 8 lon bia (330ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.