Xử phạt TikToker phóng mô tô nước tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang

Ngày 29/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã làm việc với ông N.H.V. (33 tuổi, trú tại Đắk Lắk) - người điều khiển mô tô nước tại bãi tắm công cộng ở phường Nha Trang, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Ông V. cũng là chủ kênh TikTok B.K.M.C. với hơn 1 triệu lượt theo dõi.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 làm việc với ông N.H.V. (Ảnh: Nguyễn Văn).

Tại buổi làm việc, ông V. trình bày, 23h ngày 27/3, ông đến bãi tắm đoạn đối diện khu vực sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang để giao lưu cùng một số người bạn ở địa phương.

Do không quan sát thấy biển báo cấm mô tô nước, ông V. đã đưa phương tiện xuống biển, khởi động và chạy khoảng 4 vòng. Ông cho biết mục đích chỉ là kiểm tra tình trạng máy móc và thời điểm đó đã khuya, không còn người tắm biển.

Về điều kiện điều khiển phương tiện, ông V. thừa nhận không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định và mô tô nước cũng chưa được đăng ký. Làm việc với cơ quan chức năng, ông V. thừa nhận hành vi của mình vi phạm quy định về giao thông đường thủy.

Căn cứ kết quả làm việc và hồ sơ liên quan, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V. về 2 hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn, với tổng mức phạt 5 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, tối 27/3, tài khoản TikTok B.K.M.C. đăng tải clip dài 54 giây, ghi lại cảnh chủ tài khoản điều khiển mô tô nước với tốc độ cao, chạy nhiều vòng tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Hình ảnh ông V. điều khiển mô tô nước tại biển Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 28/3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã gửi giấy mời chủ tài khoản TikTok này đến trụ sở để làm việc.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước và dù lượn đã bị cấm hoạt động tại các bãi tắm công cộng ở Nha Trang hơn 10 năm nay. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến các loại hình này tại khu vực bãi biển đều bị xem là trái phép.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, kênh TikTok B.K.M.C. do ông V. quản lý đã gỡ bỏ clip lái mô tô nước khỏi nền tảng, đồng thời đăng tải video nhận lỗi, mong cộng đồng thông cảm. Ông cho biết mình là du khách từ nơi khác đến và sự việc xảy ra ngoài ý muốn.