Xử phạt, tịch thu phương tiện của nhóm thanh thiếu niên đua xe ở Lâm Đồng

Ngày 16/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn xã Quảng Tân.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào 9h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh thiếu niên đăng tải hình ảnh, video đua xe trái phép lên mạng xã hội nên vào cuộc làm rõ. Công an xác định, các hình ảnh, video đua xe trái phép được nhóm thanh thiếu niên thực hiện vào khoảng 10h ngày 8/3 tại xã Quảng Tân.

Cơ quan chức năng tịch thu xe máy của nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, V.A.T. (17 tuổi), V.T.C. (17 tuổi), L.A.B. (19 tuổi), V.A.C. (16 tuổi) điều khiển xe máy đến đường thuộc bon Điêng Đu, xã Quảng Tân để đua xe. Trong số này có người điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm.

Làm việc với công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt đối với 4 thanh thiếu niên về các hành vi đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe không có đăng ký… với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng. Đồng thời tịch thu 2 xe máy là phương tiện vi phạm theo quy định.