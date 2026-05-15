Xử phạt tài xế xe tải vượt rào chắn đường sắt ở Thanh Hóa

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt tài xế L.V.L. (SN 1979, trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) 11 triệu đồng về hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng, làm hỏng cần chắn tự động của đường sắt.

Ngoài bị xử phạt hành chính, tài xế L. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thót tim cảnh xe tải "vật vã" vượt rào chắn đường sắt ngay trước mũi tàu (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h05 ngày 13/5, dù tín hiệu cảnh báo bật sáng, cần chắn tự động đường sắt Bắc - Nam đang hạ xuống, tài xế L. điều khiển ô tô tải lưu thông qua đường ngang tại km155+725, giao với tỉnh lộ 526 thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (Thanh Hóa).

Những người có mặt không khỏi thót tim khi chứng kiến xe tải mắc kẹt trên đường ray. Phải mất hơn 30 giây, tài xế này mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Vụ việc khiến cần chắn tự động đường sắt tại khu vực này bị hỏng.