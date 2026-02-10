Xử phạt quán karaoke ở Tam Đảo sử dụng nhiều lao động tuổi thiếu niên

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đằng Văn Sơn, thôn Vực Lựu, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ - nay là thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Quyết định xử phạt được căn cứ theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và báo cáo của Sở Tư pháp Phú Thọ.

Hộ kinh doanh Đằng Văn Sơn (người đại diện pháp luật là ông Đằng Văn Sơn) đã kinh doanh quán Karaoke 88 không có giấy phép theo quy định; hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Địa điểm tổ chức mại dâm bị công an triệt phá hồi tháng 9/2025 (Ảnh: Công an cung cấp).

Karaoke 88 không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng cho 15 nhân viên tại quán; sử dụng việc mua dâm, bán dâm làm phương thức kinh doanh (sử dụng việc cho nhân viên bán dâm với khách để thu hút khách đến quán).

Tổng mức phạt đối với các vi phạm trên là hơn 63 triệu đồng.

Đối với cá nhân ông Đằng Văn Sơn, quyết định xử phạt nêu rõ đã có hành vi sử dụng nhiều người từ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo Bộ luật Lao động.

Người đàn ông này còn bị kết luận sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi làm công việc bị cấm hoặc làm việc tại nơi bị cấm theo Bộ luật Lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 9/2025, ông Đằng Văn Sơn một mình sử dụng ma túy trái phép tại phòng ngủ ở thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo.

Với các vi phạm đó, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ xử phạt ông Đằng Văn Sơn 175 triệu đồng.

Ông Đằng Văn Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt; nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Cứ mỗi ngày chậm nộp tiền, ông Sơn phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.

Quyết định của Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nêu rõ, ông Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt này.

Quyết định xử phạt cũng được gửi tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ và Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để phối hợp thực hiện.

Như Dân trí thông tin, chiều 13/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng đột kích quán Karaoke 88, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng hát.

Tụ điểm mua bán dâm là 2 ngôi nhà 3 tầng liên thông với nhà ở của chủ quán được lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào.