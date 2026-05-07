Xử phạt nhiều trường hợp khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 7/5, UBND phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) cho biết, phường vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ xây dựng N.M. về hành vi mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp ngành chức năng kiểm tra bãi tập kết đất của công ty này trên tỉnh lộ 939, phát hiện 40m3 đất sét.

Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty là ông L.N.M. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Làm việc với ngành chức năng, ông M. thừa nhận số đất trên do công ty mua lại từ một đơn vị khác nhưng không có hợp đồng mua bán cũng như hóa đơn, chứng từ theo quy định.

UBND phường Mỹ Xuyên quyết định xử phạt công ty số tiền 8 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số đất sét.

Cơ quan chức năng phường Mỹ Xuyên làm việc với ông T. (Ảnh: CTV).

Ngày 4/5, UBND phường Mỹ Xuyên cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Q.V.T. về hành vi khai thác khoáng sản (đất mặt) trái phép.

Trước đó, khi kiểm tra tại thửa đất liền kề bờ kênh 19/5, ngành chức năng phường Mỹ Xuyên phát hiện một xe tải đang vận chuyển đất, một xe cuốc phục vụ khai thác đất mặt.

Qua kiểm tra, ông T. là chủ các phương tiện nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đất theo quy định.

Ông T. bị phường Mỹ Xuyên xử phạt 45 triệu đồng và tịch thu 2 phương tiện, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu tại khu vực khai thác đất trái phép.