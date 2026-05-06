Xử phạt nhiều đối tượng khai thác, kinh doanh cây muội hồng

Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình có thông tin cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật trong hành vi khai thác, kinh doanh cây muội hồng trái phép.

Lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, kinh doanh cây muội hồng trái phép (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Nhà chức trách cho biết, thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân tự ý vào các khu vực rừng, núi để khai thác trái phép cây muội hồng với mục đích bán làm cây cảnh, cây bonsai nhằm thu lợi.

Để khai thác được cây muội hồng, người dân phải tiếp cận các khu vực địa hình hiểm trở, vách đá cheo leo, sử dụng dây thừng hoặc các dụng cụ leo núi để tiếp cận vị trí cây mọc rồi đào bật gốc cây ra khỏi các khe đá.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến trượt chân, rơi từ trên cao xuống, đe dọa tới tính mạng và sức khỏe người dân. Cùng với đó, tình trạng đào bới, khai thác cây muội hồng tràn lan, bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, phá vỡ cấu trúc rừng và tạo áp lực lên công tác bảo vệ rừng tại cơ sở.

Theo quy định của pháp luật, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Tang vật là các cây muội hồng được lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, tính mạng và sức khỏe người dân, bảo vệ nguồn tài nguyên lâm sản, Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị công an cấp xã triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong việc khai thác, kinh doanh cây muội hồng.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm rà soát các khu vực rừng tự nhiên, tăng cường tuần tra và ngăn chặn từ sớm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây muội hồng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để phát sinh "điểm nóng" về khai thác, thu gom cây muội hồng và cây rừng tự nhiên trái phép trên địa bàn tỉnh.

Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8 vụ, 8 đối tượng về hành vi khai thác, tàng trữ trái phép cây muội hồng từ rừng tự nhiên, phạt tiền 45 triệu đồng.