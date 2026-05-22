Xử phạt người chuyên “báo chốt” cảnh sát giao thông

Ngày 22/5, tin từ Công an xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.H.D. (SN 1998, trú tại xã Thạch Bình) về hành vi đăng tải thông tin vị trí, chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook của anh D. đã đăng tải nội dung thông báo vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa để người tham gia giao thông né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Việc làm của anh D. gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để một số trường hợp cố tình vi phạm pháp luật tìm cách đối phó, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an xã Thạch Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh D. với số tiền 5 triệu đồng.