Xử phạt người cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 18/5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị thông tin đã xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông L.V.H. (SN 1987, trú tại thôn Tây, xã Quảng Ninh).

Ông H. bị phạt về hành vi tháo dỡ, phá hủy, hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức, được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 20 Nghị định số 282/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Người đàn ông cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin gắn trên cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: Cắt từ clip Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 cung cấp).

Theo cơ quan công an, ông H. là chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Do mâu thuẫn nghề nghiệp với cơ sở khác nên ông này đã có hành vi cạo xóa số điện thoại đường dây nóng và số liên hệ cứu hộ, sửa chữa ở bảng thông tin gắn trên cao tốc Bắc - Nam.

Công an xã Quảng Ninh cũng đang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý ông H. về hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 5, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan công an, tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam.

Trong video Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 gửi công an ghi nhận hình ảnh người đàn ông đi ô tô tải biển kiểm soát 73C-009xx dùng vật dụng cầm tay dạng dao sủi sơn cạo xóa số điện thoại đường dây nóng và số liên hệ cứu hộ ở bảng thông tin gắn trên cao tốc.