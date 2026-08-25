Xử phạt hơn 126 triệu đồng đối với tài xế xe tải và đơn vị thi công cao tốc

Ngày 25/8, Đội cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý một lái xe tải và đơn vị thi công có nhiều vi phạm quy định về an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Anh L. làm việc với công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 15h33 ngày 23/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km1990+100 của tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phát hiện xe tải do anh N.P.L. điều khiển đang chở vật liệu phục vụ thi công trên tuyến cao tốc này.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định phương tiện và người điều khiển không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông theo quy định.

Cụ thể, anh L. bị xác định có 3 lỗi gồm không đặt biển cảnh báo “chú ý xe đỗ" phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m khi buộc phải dừng xe trên một phần làn đường cao tốc do sự cố kỹ thuật; có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển; sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hạn sử dụng.

Không chỉ xử lý người điều khiển, lực lượng CSGT còn làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Công ty này bị xử phạt về hành vi để người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe hợp lệ tham gia giao thông.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm của lái xe và đơn vị thi công là 126,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ một ô tô tải để xử lý theo quy định. Các vi phạm đã được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT cũng yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công trên tuyến cao tốc.