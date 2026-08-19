Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu biểu diễn áo tắm trước học sinh

Ngày 19/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam năm 2026, tại Quảng Ngãi vào tháng 7.

Theo cơ quan công an, chiều 21/7, tại phần thi phụ Người đẹp biển đảo diễn ra tại đặc khu Lý Sơn, đơn vị tổ chức đã bố trí một nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi tại hàng ghế đầu khán đài và trực tiếp theo dõi phần trình diễn trang phục áo tắm. Hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng và nhận được nhiều ý kiến phản ánh, gây tác động không tốt đến môi trường giáo dục, tâm lý xã hội.

Hình ảnh các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam biểu diễn áo tắm trước mặt các em học sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, công an xác định ban tổ chức chưa bảo đảm trong việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả. Do đó có nhiều trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Trên cơ sở này, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi số tiền 60 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/7, trên một trang cá nhân đã đăng tải clip có nội dung nhiều cô gái trình diễn trang phục áo tắm. Điều đáng nói, ngồi ở hàng ghế đầu tiên có rất nhiều học sinh mặc đồng phục. Hình ảnh này được xác định diễn ra tại một phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam năm 2026.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự bất bình vì cho rằng việc các thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh nhỏ tuổi là không phù hợp.

Sau đó, ban tổ chức cuộc thi đã có thư xin lỗi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng ban giám hiệu, học sinh các điểm trường tại đặc khu Lý Sơn.

Trong thư xin lỗi, ban tổ chức cho rằng đây chỉ là một sự cố nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận sai sót trong khâu tổ chức. Theo kế hoạch, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn được bố trí vào thời điểm nghỉ giải lao, hoàn toàn tách biệt với các phần thi của thí sinh.

Tuy nhiên, tại thời điểm sự kiện diễn ra thời tiết rất nắng nóng. Với mục đích đảm bảo sức khỏe cho học sinh, bộ phận điều phối sân khấu chủ động đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến.

Chính việc xử lý tình huống thiếu linh hoạt, kém chặt chẽ này khiến học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đúng thời điểm phần thi trang phục áo tắm đang diễn ra, tạo nên những hình ảnh phản cảm và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam năm 2026 do một công ty có trụ sở tại TPHCM phối hợp với một số đơn vị tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Vòng chung kết diễn ra tại Quảng Ngãi vào tháng 7 với 31 thí sinh tham gia.