Xử phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông bình luận công kích lực lượng công an

Ngày 3/6, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.C. (SN 1972, trú tại phường Phủ Lý) số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Phủ Lý làm việc với ông N.V.C. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản M.V. đăng tải bình luận có nội dung công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Phủ Lý đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản là ông N.V.C. và mời ông C đến làm việc.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật, ông N.V.C đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an phường Phủ Lý khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các nền tảng mạng xã hội; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng; không sử dụng ngôn từ mang tính xúc phạm, kích động hoặc gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.