Xử phạt 2 người "chặt chém" tiền trông xe tại chùa Phật Tích

Ngày 27/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an xã Phật Tích đã xử lý hai trường hợp thu tiền trông giữ xe trái quy định tại lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích.

Theo đó, lực lượng chức năng đã làm việc với ông N.H.V. và bà N.T.C. (cùng trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh), yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe và thu tiền không đúng quy định tại khu vực lễ hội chùa Phật Tích.

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cơ quan công an sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.V. số tiền 12,5 triệu đồng và bà N.T.C. 20 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, cả hai cá nhân đều cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ tại những điểm lễ hội trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường lễ hội văn minh, đúng quy định pháp luật.