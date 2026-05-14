Xử lý TikToker ở Cần Thơ đăng tải thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Ngày 14/5, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đã tiến hành xử lý một trường hợp liên quan đến hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cái Răng đã phát hiện một tài khoản TikTok cá nhân đăng tải và chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Nội dung này liên quan đến hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an phường trên địa bàn, mang tính xuyên tạc, gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an.

H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cảnh sát đã xác định chủ tài khoản là anh N.P.H. (SN 2007, trú tại xã Đông Phước, TP Cần Thơ). Công an phường đã mời anh H. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận là chủ tài khoản mạng xã hội và đã trực tiếp đăng tải nội dung trên dù không có căn cứ, tài liệu kiểm chứng. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi được lực lượng công an giải thích và tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, nam TikToker đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Anh H. tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải sai sự thật, đăng bài đính chính và cam kết không tái phạm. Xét thấy đây là trường hợp vi phạm lần đầu và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an phường Cái Răng đã cho anh H. viết cam kết, nhắc nhở và giáo dục theo quy định.

Công an phường Cái Răng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, công an phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.