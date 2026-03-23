Xử lý thanh niên dùng tài khoản ẩn danh xúc phạm người khác trên Facebook

Chiều 23/3, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý N.T.S. (SN 1996, trú tại xã Hoàn Lão) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Hoàn Lão tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.M.N. (SN 2000, trú tại phường Đồng Sơn, Quảng Trị) về việc bị đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, bôi nhọ nhân phẩm trên một trang Facebook.

Anh S. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hoàn Lão).

Nội dung nêu trên được đăng tải dưới hình thức ẩn danh, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người liên quan là N.T.S. và mời anh này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, S. đã thừa nhận do nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu kiểm soát trong phát ngôn trên không gian mạng, dẫn đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.

Anh S. cũng nhận thức rõ vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung, đồng thời đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.