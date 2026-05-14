Xử lý một phụ nữ khuyên bệnh nhân ung thư "thanh lọc bằng nước Ion kiềm"

Ngày 14/5, Công an phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa kiểm tra, xác minh, xử lý công dân đăng tải thông tin không đúng sự thật trên không gian mạng.

Công an phường Phù Vân làm việc với chị M. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết do tài khoản K.B.G khuyên những người mắc bệnh ung thư không nên hóa trị, xạ trị mà nên tìm đến phương pháp thanh lọc cơ thể bằng nước Ion kiềm.

Công an phường Phù Vân xác định chủ tài khoản trên là chị N.T.H.M., trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình làm việc với Công an phường Phù Vân, chị M. thừa nhận đã đăng tải bài viết với thông tin không được kiểm chứng, do thiếu hiểu biết. Chị M. tự nguyện gỡ bỏ bài đăng, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an phường Phù Vân khuyến cáo người dân trước khi đăng tải hoặc chia sẻ bài viết lên mạng xã hội phải kiểm tra, đối chiếu thông tin; chỉ chia sẻ thông tin từ báo chí chính thống, từ nguồn thông tin tin cậy; tuyệt đối không lan truyền các nội dung chưa xác thực, thông tin sai lệch, tiêu cực gây hoang mang dư luận…