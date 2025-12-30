Xử lý 5 trường hợp chia sẻ bài viết của đối tượng phản động Lê Trung Khoa

Ngày 30/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã mời làm việc, răn đe và xử lý 5 trường hợp có hành vi chia sẻ bài viết trên các trang của đối tượng phản động Lê Trung Khoa.

Theo cơ quan công an, các trường hợp này do thiếu hiểu biết, đã vô tình tiếp tay cho Lê Trung Khoa, đối tượng phản động đã bị cơ quan tố tụng Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an mời một đối tượng lên làm việc vì có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các trang của đối tượng phản động Lê Trung Khoa (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ủng hộ, tiếp tay cho hoạt động của đối tượng phản động Lê Trung Khoa. Hành vi chia sẻ, bình luận trên các trang, kênh của Lê Trung Khoa, “thoibao.de” là vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian tới sẽ quyết liệt xử lý những đối tượng có hoạt động bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội nhóm phản động, chống đối, kể cả đối với các đối tượng đang sống, tị nạn ở nước ngoài.

Được biết, ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện sống ở Đức).

Ngoài đối tượng Khoa, 3 đồng phạm khác cũng bị xét xử cùng tội danh, gồm: Đỗ Văn Ngà (SN 1977, quê tỉnh Gia Lai), Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, ở TPHCM) và Phạm Quang Thiện (SN 1978, quê tỉnh Hưng Yên, hiện trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Cũng trong ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê tỉnh Hưng Yên, hiện sống ở Đức) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật hình sự.