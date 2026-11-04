Sau hơn một tuần xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội, những câu chuyện về số phận của các bị hại khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Có người mất nhà cửa, công việc, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Có người phải gánh khoản nợ hàng tỷ đồng, ngày đêm xoay xở tiền trả lãi, thậm chí từng nghĩ đến cái chết vì không còn lối thoát.

Những giọt nước mắt sau cú lừa tiền tỷ

Ngồi thất thần ở hành lang trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, chị N.T.K. buồn bã kể đã hai lần sập bẫy đầu tư chứng khoán quốc tế do Mr Pips cầm đầu, mất tổng cộng hơn 8 tỷ đồng.

Ban đầu được các nhân viên tư vấn tiếp cận mặc dù không am hiểu giao dịch chứng khoán nhưng chị vẫn bị thuyết phục bởi những lời hứa có chuyên gia hướng dẫn, giúp kiếm lời.

Khi tài khoản thua lỗ, nhân viên tiếp tục khuyên chị nạp tiền để “gỡ”.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Hải Long).

Khi hơn 5 tỷ đồng biến mất, chị lại được mời sang một sàn khác với lời hứa lấy lại vốn. Với hi vọng có thể lấy lại được vốn đã khiến chị vay mượn, gom góp thêm hơn 3 tỷ đồng tiếp tục nạp vào tài khoản chứng khoán. Chỉ sau khi nạp ít phút số tiền này cũng nhanh chóng mất sạch.

Quá tuyệt vọng, chị từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng khóc của con trai hơn một tuổi vang lên từ tầng dưới khiến chị bừng tỉnh. Chị từ bỏ ý định dại dột, sau đó lên chùa sống một thời gian để ổn định tinh thần. Với người mẹ này, tiếng khóc của đứa trẻ là điều níu chị ở lại.

Tại tòa ngày 27/10, bà N.T.M. nghẹn ngào kể đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào các sàn giao dịch, chỉ rút lại được khoảng 1 tỷ đồng. Dù bà đã mất 9 tỷ đồng, nhưng những người tư vấn vẫn thúc giục vay thêm 10 tỷ đồng để cứu tài khoản. “Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn”, bà nói trước HĐXX.

Để trả nợ, bà phải bán nhà, bán xe, vay mượn người thân. Gia đình giúp trả khoảng 4,5 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng bà vẫn phải xoay xở 40-50 triệu đồng tiền lãi.

Nợ nần kéo theo mất việc, mâu thuẫn vợ chồng rồi ly hôn.

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến tòa, bà mong các bị cáo bị xét xử nghiêm minh và những người bị hại có cơ hội lấy lại tiền.

Một người mẹ khác kể bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng khi đang mang thai. Sau biến cố, chị bị bố mẹ từ mặt, chồng ly hôn, phải một mình nuôi 4 đứa con. Từng có ý nghĩ dại dột vì bế tắc, chị được người dân động viên, ngăn lại. Nỗi lo lớn nhất của chị giờ đây không chỉ là tiền nợ mà còn là sức khỏe, tương lai của con nhỏ.

Anh V. ở Đà Nẵng cũng không thoát khỏi vòng xoáy “nạp thêm để gỡ”. Từ khoản đầu tư ban đầu 5.000 USD, anh liên tục rót tiền rồi mất hơn 4 tỷ đồng trong một năm. Sau cú sốc, anh sụt hơn 10kg trong một tháng, phải bán ô tô, bất động sản trả nợ nhưng vẫn chưa thanh toán hết.

Tại phiên xét xử ngày 28/10, chị N.T.L. kể đã ngã quỵ khi gặp lại Lý Thị Khuyến, người từng mời gọi chị đầu tư. Sau khi nạp khoảng 3 tỷ đồng và liên tục thua lỗ, chị tìm người tư vấn, van xin được lấy lại một phần tiền.

Tuy nhiên, thay vì giúp thu hồi tiền, người tư vấn lại khuyên nạp thêm 150.000 USD, chị L. trình bày trước HĐXX.

Trong vụ án này, nhiều bị hại phải gánh lãi vay từng tháng, sống với mặc cảm trước người thân và nỗi sợ mất gia đình. Họ đến tòa với hy vọng được bồi thường, có cơ hội làm lại cuộc sống.

Người lo từng đồng tiền lãi, kẻ cất giữ vàng trăm tỷ

Đối lập với cảnh ngộ ấy là những lời khai về thu nhập, tài sản của những người điều hành đường dây. Tại tòa, Lê Khắc Ngọ khai được trả lương, thưởng bằng vàng. Mỗi lần thanh toán, bộ phận tài vụ mang vàng đến tận nhà để bị cáo cất giữ.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối của Ngọ, tổng trọng lượng khoảng 142kg, được định giá hơn 356 tỷ đồng tại thời điểm tháng 10/2024.

Trong khi nhiều bị hại chật vật kiếm vài chục triệu đồng trả lãi mỗi tháng, Ngọ nói có tài sản để bồi thường, dù không dám bảo đảm số bị thu giữ đủ thực hiện mọi nghĩa vụ.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Phó Đức Nam cũng khiến nhiều người chú ý khi khai có quá nhiều tài sản nên không nhớ hết các giao dịch bất động sản.

Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, khai được giao cất giữ lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ. Theo thông tin được công bố tại tòa, cơ quan điều tra thu giữ từ Tâm hơn 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng và nhiều tài sản khác.

Bên bị hại phải đối mặt với những khoản vay lãi ngày, căn nhà phải bán, những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn đối với các bị cáo là vàng tính bằng kg, tiền đếm bằng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đường dây do Nam và Ngọ cầm đầu bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng của 919 bị hại.

Hôm nay (4/11), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử.