Xét xử tài xế xe Mercedes tông chết người ở Bình Thuận

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị xét xử về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm (SN 1988), Võ Lam Trường (SN 2003) và Trần Quốc Phong (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an đưa bị cáo Nam đến TAND tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Trúc Hà).

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, rất đông người thân các bị cáo đã đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận. Để đảm bảo an ninh, lực lượng công an được điều động để giữ gìn an ninh trật tự.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/5/2022, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes biển số 30F-168.65 chở bạn đến nhậu tại quán Thuận Phát ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Khi xe dừng trước quán, Hà Xuân H. (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) cho rằng xe Mercedes suýt va chạm mình nên cùng nhóm thanh niên đuổi theo dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập lái xe Nam và anh X. (bạn của lái xe Nam).

Sau khi thoát ra được, Nam đã leo lên xe Mercedes nổ máy và điều khiển xe chạy nhiều vòng, tông lên người Hà Xuân H. (khi người này dùng một chiếc bàn inox ném xe Mercedes) và sau đó H. tử vong.

Lực lượng công an có mặt đảm bảo an ninh trật tự (Ảnh: Trúc Hà).

Gây án xong, Nam điều khiển xe tốc độ cao rời khỏi hiện trường rồi đi thẳng về TPHCM. Đến chiều cùng ngày, Nam quay ra TP Phan Thiết đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận trình diện.

Trong vụ này, Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường và Trần Quốc Phong, là những người tham gia đập phá, đánh đập lái xe Phạm Văn Nam.