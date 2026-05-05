Xét xử phúc thẩm vụ hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả tại TSL, Avatek

Ngày 5/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xem xét kháng cáo của bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) đối với mức án 25 năm tù về hai tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Trong vụ án, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL và Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek) được xác định giữ vai trò chủ mưu, đã cấp hơn 190.000 phiếu thử nghiệm giả. Bị cáo bị tuyên tổng cộng 27 năm tù về cùng hai tội danh trên và không kháng cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, 55/100 bị cáo là cựu nhân viên Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng các cá nhân, tổ chức liên quan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với một trong hai tội danh.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước; thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tại phiên tòa, bị cáo Lượng và các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 15/5.

Theo hồ sơ, Công ty TSL hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với các sản phẩm như thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm… Trong khi đó, Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, nghiên cứu và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chất lượng hàng hóa.

Phiếu kết quả thử nghiệm do hai công ty này phát hành là căn cứ pháp lý, kỹ thuật bắt buộc để doanh nghiệp lập hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy và phục vụ công tác hậu kiểm. Đây cũng là điều kiện cần thiết để cơ quan có thẩm quyền cho phép sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Bản án xác định, từ năm 2020, Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương tổ chức phát hành phiếu thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn: không có mẫu vẫn cấp phiếu; có mẫu nhưng không kiểm nghiệm; hoặc chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm nhằm thu hút khách hàng, gia tăng lợi nhuận.

Hành vi này còn có sự tham gia của các cá nhân thuộc các công ty trung gian và môi giới. Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, bị cáo Lượng cùng các nhân viên đã làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Bị cáo Phương chỉ đạo làm giả 190.337 phiếu, thu lợi bất chính khoảng 99 tỷ đồng. Tổng cộng, hai công ty đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Từ các phiếu giả này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm hoặc xin các chứng nhận như VietGAP, hữu cơ, HACCP tại cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; đồng thời sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất thực phẩm giả tại Công ty Z Holding.

Ngoài ra, từ năm 2020, Công ty TSL được một số bộ, ngành giao thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm trong nhiều lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước dù chưa được cấp phép chỉ định thử nghiệm.

Cũng theo bản án, bị cáo Phương đã thống nhất với Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh, thông qua Nguyễn Nam Khánh (chồng Linh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng nhằm xin cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 18 năm tù về tội Giả mạo trong công tác, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên 27 năm tù về cùng hai tội danh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 17 năm tù.