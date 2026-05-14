Xét xử nữ giúp việc nhiều lần bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Ngày 14/5, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) ra xét xử về tội Hành hạ người khác.

Cáo trạng thể hiện, khoảng giữa tháng 11/2025, bà H.T.N. (SN 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Trong thời gian này, anh C. (SN 1980, con trai bà N.) thuê Trương Thị Bắc chăm sóc mẹ vào ban ngày.

Đầu tháng 12/2025, sau khi xuất viện, bà N. được đưa về nhà riêng trên phố Lò Đúc (Hà Nội). Gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc bà N. với mức lương 11 triệu đồng/tháng.

Theo phân công, bị cáo có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho bà cụ.

Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Hùng).

Thời gian đầu, người thân không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tối 1/1, anh C. đến thăm mẹ thì phát hiện vùng tai, mắt phải của bà N. bị bầm tím, tụ máu, trán sưng đỏ.

Khi được hỏi, Bắc nói bà cụ bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích của người giúp việc, gia đình kiểm tra camera an ninh và phát hiện nữ giúp việc nhiều lần hành hạ bà N..

Cáo trạng xác định, khoảng 17h30 ngày 2/1, trong lúc cho bà N. uống thuốc, Bắc dùng tay ấn mạnh đầu bà cụ xuống, liên tiếp tát vào mu bàn tay và vùng mặt nạn nhân.

Đến khoảng 15h ngày 3/1, khi xoa bóp cho bà N., nữ giúp việc tiếp tục tát nhiều lần vào mặt, đánh vào tay, bóp cổ và ấn đầu bà cụ xuống.

Đến khoảng 16h56 cùng ngày, bị cáo túm tóc, đánh vào tay bà N.

Thậm chí vào chiều 6/1, trong lúc thay quần áo, vệ sinh cho bà cụ, Bắc kéo lê, quăng quật chân tay nạn nhân trên giường, tát nhiều lần vào mặt, giẫm chân lên đùi, túm tóc và ấn đầu bà N.

Những ngày tiếp theo, bị can tiếp tục có nhiều hành vi bạo hành như tát vào mặt, ấn đầu, xốc nách rồi thả mạnh bà cụ xuống khi đang ngồi xe lăn.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Bắc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết luận giám định, bà N. bị tổn thương cơ thể 4%.

Trước đó Trương Thị Bắc từng bị TAND quận Long Biên cũ (Hà Nội) xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.