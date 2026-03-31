Xét xử nam sinh 16 tuổi trong vụ án giết người bằng nửa viên gạch

Ngày 31/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo L.Đ.H. (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Trước khi phạm tội, H. là học sinh lớp 8 một trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo L.Đ.H. tại phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cáo trạng, tối 9/4/2025, V.N.P. (15 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl) cùng nhóm bạn ngồi tại một quán nước trên địa bàn xã và thấy Đ.V.Đ.H. (16 tuổi, trú tại xã Ea Wer, Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo 2 người di chuyển ngang qua, nẹt pô rồi bỏ chạy.

P. cùng nhóm bạn dùng xe đạp điện đuổi theo, thấy Đ.V.Đ.H. ở trong nhà một người bạn nên đã lớn tiếng kêu. Tiếp đó, H. lấy một vỏ chai bia và tuýp sắt dài khoảng 1m chạy ra nên nhóm của P. bỏ chạy.

Khoảng 19h ngày 10/4/2025, P. cùng nhóm bạn, có thêm L.Đ.H., đi tìm Đ.V.Đ.H. để đánh. Đến 20h cùng ngày, biết Đ.V.Đ.H. và 8 người khác đang dự sinh nhật tại nhà bạn ở thôn 5 (xã Ea Wer), nhóm của P. mang theo gạch, đá làm hung khí đến. Cả 2 nhóm ném gạch, đá về phía đối phương nhưng không trúng ai.

Cũng theo cáo trạng, lúc này, L.Đ.H. đứng phía sau, cách P. gần 10m, dùng nửa viên gạch ném mạnh về hướng nhóm của Đ.V.Đ.H. nhưng trúng cổ P.. Bị trúng gạch, nạn nhân loạng choạng rồi ngã úp mặt xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bị chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã khởi tố, bắt giam L.Đ.H. để điều tra về tội Giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến nam sinh 15 tuổi tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bị cáo L.Đ.H. mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Trước khi bị bắt, H. sống với bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Tại phiên tòa, bà Tô Thị Thanh Dung (65 tuổi, bà ngoại của nạn nhân P.) mang di ảnh cháu trai đến phòng xử án. Bà cho rằng các cháu đã hành động dại dột khi tuổi còn nhỏ và người lớn có lỗi đã không quản lý con cháu thật tốt dẫn đến sự việc đau lòng.

Bà Dung bày tỏ quan điểm mong Hội đồng xét xử có bản án công tâm, đúng người, đúng tội.

Ngoài bị cáo H., các thanh thiếu niên khác liên quan vụ án vì có hành vi ném gạch đá nhưng chưa gây hậu quả nên bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Riêng các em dưới 14 tuổi hoặc không trực tiếp tham gia đánh nhau, cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý.

Tại tòa, bị cáo L.Đ.H. kêu oan, cho rằng không ném gạch trúng cổ của P. và mong các cấp xem xét. Các luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đưa ra nhiều dẫn chứng, lập luận đề nghị Hội đồng xét xử tuyên L.Đ.H. vô tội.

Theo Hội đồng xét xử, dù bị cáo H. không cố ý tước đoạt mạng sống của P., tuy nhiên, hậu quả chết người đã xảy ra và H. phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đồng thời, chủ tọa cho rằng trong vụ án có lỗi của các phụ huynh khi không quản lý, giám sát con cái, để các cháu đi chơi đêm khuya dẫn đến vụ việc.

Kết thúc phiên tòa, chủ tọa tuyên bị cáo L.Đ.H. 9 năm tù về tội Giết người.