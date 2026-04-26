Xe khách chất hàng kín nóc, bị CSGT phạt hơn 11 triệu đồng

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã lập biên bản và xử phạt tổng số tiền 11,4 triệu đồng đối với người điều khiển và chủ phương tiện ô tô khách vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa, đồng thời buộc khắc phục ngay hành vi vi phạm trước khi tiếp tục hành trình.

Lúc 9h35 ngày 25/4, tại km0+400 đường Tạ Quang Bửu, phường Hải Vân, Đà Nẵng, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng) đã dừng và kiểm tra ô tô khách 38 chỗ, biển kiểm soát 43H-157.xx, do ông P.N.M. (SN 1991, trú tại xã Quế Sơn Trung, Đà Nẵng) điều khiển.

Xe khách chất hàng hóa kín nóc xe (Ảnh: Phòng CSGT Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện có các hành vi vi phạm gồm: Chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe và để hàng hóa trong khoang chở hành khách.

Căn cứ quy định của pháp luật, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện là Công ty TNHH XX..

Tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm, đồng thời chuyển toàn bộ hàng hóa sang phương tiện khác ngay tại nơi kiểm tra.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, nhất là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.