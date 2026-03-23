Xác minh clip nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc nam thanh niên tạt đầu xe, hành hung phụ nữ trong ngõ gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy tạt đầu xe của hai phụ nữ, rồi dừng lại tát liên tiếp người điều khiển xe Honda Dream (chở theo một người khác). Vụ việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 21/3 tại phường Định Công.

Chỉ huy Công an phường Định Công cho biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn có từ trước giữa nam thanh niên và hai cô gái. Đáng chú ý, giữa nam thanh niên và một trong hai người phụ nữ có quan hệ họ hàng.

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin, song phía gia đình bị hại chưa có yêu cầu xử lý nên vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.