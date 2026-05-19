Vụ thanh niên bị đánh chết khi đi tìm bạn: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu trọ ở phường Diên Hồng khiến một thanh niên 17 tuổi tử vong.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đăk Đoa, Gia Lai), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) và Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú xã Phú Túc, Gia Lai).

3 đối tượng bị khởi tố về tội Giết người khi đánh nam thanh niên 17 tuổi tử vong (Ảnh: Thanh Tuấn).

Khoảng 2h30 ngày 12/5, B.M.S. (SN 2009, trú xã Ia Grai, Gia Lai) điều khiển xe máy, chở theo 2 người đến một phòng trọ trong hẻm đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng để tìm bạn, bất ngờ gặp nhóm của Bảo.

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, liên tục nhắn tin thách thức lẫn nhau từ trước nên khi bất ngờ gặp S. tại khu trọ, Bảo, Đức và Quân liền lao vào đấm, đá khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đến 9h cùng ngày, B.M.S. tử vong.

Đến khoảng 10h ngày 12/5, Bảo, Đức, Quân đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.